Alpini al contrattacco: "Non siamo molestatori"

Non ci stanno gli Alpini a essere definiti molestatori seriali e sono pronti a difendere e denti stretti la categoria, anche portando in tribunale chi li accusa. A distanza di quasi un mese dal contestato raduno di Rimini, che si è svolto dal 5 all’8 maggio, ancora si discute animatamente di ciò che sarebbe accaduto nelle strade della città romagnola. Sono state diverse le donne che hanno segnalato sui social media di essere state molestate sessualmente da alcuni Alpini, spalleggiate dal gruppo femminista “Non una di Meno – Rimini”. Nonostante le tante polemiche, però, risulta che attualmente solo una persona ha presentato formale denuncia utilizzando l’applicazione YouPol della polizia di Stato, mentre degli altri casi si sono perse le tracce.

“L'immagine degli Alpini – ha dichiarato al quotidiano Libero il presidente delle cosiddette Penne nere Sebastiano Favero – non può essere compromessa da episodi isolati. Il 99,9% dei nostri associati è gente seria, che si impegna, lavora, dà una mano, che mai si è tirata indietro dinanzi a qualsiasi calamità o emergenza. E che incarna lo spirito del sacrificio e della condivisione. Questo è il vero valore degli Alpini. E di questo non è stato tenuto minimamente conto, gettando fango addosso a una categoria” . Sull’unica denuncia presentata, intanto, la procura di Rimini ha avviato le indagini, ma le Penne nere non stanno a guardare. Gli Alpini hanno costituito una task force con avvocati, psicologici ed esperti di comunicazione per capire cosa è successo realmente al raduno.