Inizia la fase peggiore di Caronte: caldo e durata record, ecco cosa ci aspetta

L'anticiclone africano Caronte adesso fa sul serio: se come abbiamo visto sul Giornale.it già questo fine settimana sarà bollente con temperature over 40 su molte aree d'Italia (Sud e Isole Maggiori), quello che ci aspetta la settimana prossima ha davvero del clamoroso per intensità e persistenza. Secondo gli esperti, infatti, per tutta la prossima settimana si assisterà ad una delle ondate di caldo più forti degli ultimi anni con numerosi record termici che potrebbero cadere a causa dei picchi fino a 45°C e valori dai 40 gradi in varie città italiane da nord a sud.

28°C a 1500 metri

Per far capire il caldo record in arrivo nei prossimi giorni partiamo da un dato che si rivelerà decisivo per le temperature al suolo: su alcune aree d'Italia, a 1.500 metri nella libera atmosfera, si misureranno 28°C. Un valore enorme se si pensa alla quota: aggiungiamo un grado in più ogni 150 metri, circa, scendendo verso il basso e il gioco è fatto. Ecco perchè si registreranno massime superiori ai 40°C soprattutto al Centro-Sud fino a Roma. Punte di 37°C a Firenze e in gran parte del Nord Italia. Come spiegano gli esperti, oltre alla carenza idrica e alla siccità, l'ondata di calore potrebbe durare addirittura fino al 4-5 luglio, un periodo mostruoso per durata e intensità.

Notti calde e umide

L'altra diretta conseguenza di valori così alti, da Africa desertica, si vedrà anche durante le ore notture quando la colonnina di mercurio proverà a scendere ma, più di tanto, non ci riuscirà: ecco che minime di 26-28°C saranno alla portata di molte aree centro-meridionali con l'afa indiscussa protagonista che farà percepire sensazioni di disagio fisico se non si avrà a portata di mano un ventilatore o condizionatore. I prossimi giorni saranno canicolari, ormai è assodato: la speranza, a questo punto, che luglio e agosto siano più clementi.

Proiezioni a lungo termine

Dobbiamo ancora entrare nella fase clou che già si pensa a quando ne usciremo: come detto, dal 4 luglio Caronte potrebbe abbassare la guardia, ritirarsi gradualmente e dare spazio a correnti più fresche da nord in grado di riportare qualche temporale ma soprattutto un clima più umano. Il Centro Europeo per le previsioni a lungo termine ha emesso due mappe valide per gli altri due mesi estivi: sottolineando come queste proiezioni vanno prese con le molle e come un'ipotesi di tendenza, tutta Europa Italia compresa vedrebbe mediamente temperature superiori alla norma di un paio di gradi, a testimonianza di un trend iniziato già a maggio con un clima diverso dal consueto. Sarà davvero così? Speriamo di no ma in ogni caso due gradi in più rispetto ai 6-8 di questi giorni sarebbe comunque un bel passo avanti.