Altri 128 migranti a bordo della Ocean Viking. E a Lampedusa ne arrivano 120

Il miglioramento delle condizioni del mare ha dato un nuovo via libera alle partenze dal nord Africa. Dopo alcuni giorni di tregua, infatti, sono ricominciati gli sbarchi nel nostro Paese, come dimostrano i 120 subsahariani approdati a Lampedusa in poche ore nella giornata di giovedì. Ma sono riprese anche le operazioni di trasbordo sulle navi delle Ong che si trovano nel Mediterraneo centrale. Nelle ultime ore la Ocean viking ha recuperato 128 persone, che si aggiungono ai precedenti trenta migranti che la nave aveva già a bordo dopo un intervento effettuato al largo della Libia.

A dare notizia è la stessa organizzazione, che tramite Twitter fa sapere: " Oggi, in un'operazione di cinque ore in condizioni meteorologiche sempre più pericolose, Ocean Viking ha salvato 128 uomini, donne e bambini ". Nel tweet viene anche aggiunto che " purtroppo, due persone sono state trovate morte sul gommone sovraffollato. A causa delle condizioni meteorologiche estreme, siamo stati in grado di recuperare solo uno dei corpi ". Questi 128 migranti si sommano ai trenta che già erano stati salvati dalla Ocean viking il giorno prima, quando l'organizzazione ha intercettato un altro gommone al largo della Libia. In questo caso l'operazione si è svolta in coordinamento con la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Al momento da parte di Ocean viking non sono giunte richieste di sbarco in un porto sicuro ma in quelle stesse ore in cui venivano condotte le operazioni al largo della Libia, quattro carrette del mare sono riuscite a raggiungere la costa italiana. A individuare i natanti con a bordo 30, 31, 36 e 25 persone, sono state le motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza.

Le prime due barche sono state bloccate a circa 8 miglia dall'isola di Lampione, mentre il terzo e il quarto natante erano alla deriva a poche miglia dalla costa di Lampedusa. Dopo un primo triage sanitario tutti i migranti sono stati trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola. Tra i migranti anche donne incinte. Si aggiungono ai sessanta già arrivati nelle ore precedenti, tra i quali altre donne e bambini, che rischiano di mettere nuovamente sotto pressione l'hotspot dell'isola.

Un 18enne afghano, invece, è stato scoperto su un camion da parte di un camionista serbo. L'uomo stava scaricando la merce dal mezzo appena arrivato dalla Serbia sul piazzale di una ditta a Loreggia (Padova) quando ha scoperto il giovane che aveva viaggiato clandestinamente. I carabinieri della stazione di Piombino Dese hanno denunciato il giovane per ingresso e soggiorno illegale nel territorio e lo hanno accompagnato in una struttura di accoglienza.