"Confermati casi di vaiolo delle scimmie". Scatta l'allarme in Italia

È allarme in Italia e in Europa per il vaiolo delle scimmie. " A seguito della segnalazione di alcuni casi di vaiolo delle scimmie in Europa, il ministero della Salute ha tempestivamente allertato le Regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi. Un primo caso è stato immediatamente identificato presso l'Inmi Spallanzani ", ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un videomessaggio. I due casi sospetti, prosegue il direttore, " potrebbero essere confermati nelle prossime ore ".

È importante sottolineare che si tratta di un virus molto diverso rispetto al coronavirus e che anche la sua trasmissibilità non può essere paragonata. Gianni Rezza ha spiegato che questo " virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto però poi i focolai tendono molto spesso ad autolimitarsi ". In ogni caso, la macchina della prevenzione e del controllo si è attivata tempestivamente, predisponendo il monitoraggio in tempo reale che permette di tenere sotto traccia eventuali focolai che dovessero svilupparsi anche nel nostro Paese.

" Teniamo alto il livello di attenzione grazie alla nostra rete di sorveglianza europea e nazionale ", ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza da Berlino dove è in corso la riunione dei ministri del G7. L'esponente del governo Draghi si trova a confrontarsi con i suoi omologhi e a Berlino ha avuto modo di parlarne " informalmente con la commissaria Stella Kyriakides e gli altri ministri ". Tutti sono concordi nel prestare la massima attenzione e le stesse agenzie per la salute si stanno occupando di questi casi. Roberto Speranza ha dichiarato che " verranno coinvolti Ecdc e Hera " per un impianto di monitoraggio ancor più valido.