Amadeus fa il giardiniere e pianta una mimosa per omaggiare le donne

È stata una mattinata alternativa ed ecologica per il conduttore del destival di Sanremo, Amadeus, che assieme al sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri, si è concesso una pedalata sulla panoramica pista ciclabile del mare, per poi improvvisarsi giardiniere e piantare una mimosa.

L'appuntamento era alle 10 in zona Sud est, dove il noto conduttore ha salutato una scolaresca, scattando selfie e firmando autografi, poi ha bevuto un caffè col primo cittadino ed è salito sulla bici, addobbata per l'occasione con i fiori di Sanremo. A quel punto sono partiti per una breve pedalata, fino a La Vesca, dove alla presenza di un folto gruppo di fan e amministratori comunali, hanno messo a dimora la mimosa: il primo dei settanta alberi che il Comune pianterà nella stessa zona, per celebrare le altrettante edizioni del Festival.

Per Amadeus è stata anche l'occasione per fare un po' di chiarezza, dopo le pesanti accuse di sessismo delle settimane scorse scatenate da quella frase, detta durante la conferenza stampa di presentazione del Festival rivolgendosi alla giovane Francesca Sofia Novello. Il conduttore - ricordiamo - aveva dichiarato di averla scelta perché bellissima e perché sa stare "un passo indietro" al suo uomo, ovvero il campione di motociclismo Valentino Rossi. Quel "passo indietro" proprio non l'ha digerito nessuno, ma oggi Amadeus ha detto: "La donna va omaggiata, sempre. Non credo, che ci voglia solamente una ricorrenza, ma credo che questo gesto vada fatto tutto l’anno".

Ha poi aggiunto: "Trovo che la mimosa sia una pianta bellissima. A parte che amo moltissimo il giallo, poi ha un simbolo importante e stare a contatto con la natura. Siamo in un panorama. Guardate che spettacolo, la natura è vita ed energia, spero di tornare a vedere come sta la mimosa”.

Sul Festival che avrà inizio martedì prossimo, Amadeus ha dichiarato: "Sto bene, devo dire che il clima ti aiuta. La città mi fa sentire a casa, il sindaco Biancheri è veramente un amico. Tutta la gente è carina e ospitale. Sono qui da due settimane e quasi mi dispiace che l’8 febbraio sia il termine del Festival”.

Soddisfatto anche il commento del sindaco Biancheri, che ha dimostrato di sentirsi più a suo agio con Amadeus, rispetto a Claudio Baglioni (conduttore della scorsa edizione di Sanremo): "Baglioni non è un conduttore, è un artista e dunque una persona un po’ più chiusa. Ma ogni Natale e il giorno del mio compleanno mi manda sempre un messaggio di auguri - ha detto -. Sono persone più chiuse ma non è detto che anche con loro non ci sia un legame".

E su Amadeus, sottolinea: "Con Amadeus abbiamo parlato soprattutto di questo Festival, ci siamo conosciuti e si sta instaurando un rapporto sincero, quello che a me piace, un rapporto vero, che è quello che conta. Sono uomini di spettacolo, ma sono anche persone che affrontano tensioni e difficoltà e quello che gli abbiamo voluto trasmettere è che noi siamo un gruppo, non siamo soltanto un sindaco, un Comune, un’amministrazione e la Rai e si lavora tutti insieme per la riuscita del Festival e per promuovere tutto il territorio".