"Soggetto pericoloso". Ferlazzo resta in carcere

Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo " è un soggetto violento e con elevata pericolosità sociale ". Lo scrive il gip di Macerata Claudio Bonifazi nell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per l'aggressore di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano ucciso in strada, a Civitanova Marche, venerdì pomeriggio. La misura è prevista anche in riferimento ad " evidenti gravi indizi di colpevolezza " - scrive il magistrato - nei confronti dell'operaio. A margine dell'ordinanza il gip fa poi riferimento a un disturbo bipolare dell'indagato che " dovrà essere approfondito ".

Dall'aggressione all'arresto

La brutale aggressione si è consumata in corso Umberto I, una via centralissima di Civitanova Marche, attorno alle ore 14 di venerdì 29 agosto. Giuseppe Ferlazzo, operaio 32enne di origini campane, ha assalto l'ambulante nigeriano dapprima colpendolo con una stampella e poi " finendolo a mani nude ". Quindi ha provato a dileguarsi salvo poi essere intercettato dalla polizia a circa 400 metri dalla scena del crimine. Il violento pestaggio è stato immortalato con lo smartphone da alcuni passanti che hanno allertato immediatamente le forze dell'Ordine e il 118. Ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori per Alika Ogorchukwu non c'è stato nulla da fare. I filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina e le testimonianze dei presenti sono state fondamentali per ricostruire la dinamica dell'aggressione appurando le responsabilità di Ferlazzo. L'uomo, trattenuto in carcere da sabato mattina, è accusato di omicidio volontario e rapina.

La sindrome bipolare