Ancona, negoziante aggredito da stranieri che bivaccano sui gradini

Ha urtato fortuitamente due stranieri ubriachi che stavano bivaccando sui gradini del retro del suo negozio, per questo motivo un negoziante di Ancona è stato inseguito fino alla propria auto e poi centrato con un forte pugno in pieno volto, prima che i responsabili facessero perdere le proprie tracce.

L'episodio a cui si fa riferimento si è verificato nel corso della tarda mattinata di ieri, mercoledì 4 marzo, in via Padre Guido. Protagonisti in negativo della vicenda, stando a quanto riferito dai quotidiani locali sulla base delle descrizioni fornite agli inquirenti dal commerciante, sarebbero un uomo di colore di madrelingua francese ed il compagno di bevute originario invece dell'est Europa.

Sono all'incirca le ore 13:00, quando la vittima esce dalla porta di servizio del negozio, urtando, senza rendersi conto della loro presenza, uno dei due stranieri che si trovavano tranquillamente seduti sui gradini dell'uscio, adagiati su alcuni pannelli di cartone. Nonostante la vicinanza con i locali della Mensa del Povero, pare comunque che i due balordi non la frequentassero, e che pertanto la loro presenza sul posto fosse del tutto casuale.

Infastiditi per esser stati interrotti dall'uomo che lasciava il negozio in cui lavora, gli extracomunitari sono diventati ben presto aggressivi, nonostante che lo stesso si fosse prontamente scusato per l'accaduto. Il più esagitato sarebbe stato l'uomo di colore, quello colpito per primo dalla porta il quale, col supporto del compagno di sbronza, ha iniziato ad inveire ferocemente contro il commerciante, attirando l'attenzione di alcuni passanti.

Quando tutto sembrava finito, quest'ultimo è salito sulla propria vettura, ma i due balordi, dopo averlo nuovamente raggiunto, hanno iniziato a prendere a pugni la carrozzeria del mezzo. La vittima non ha fatto neppure in tempo a scendere dall'auto che è stata immediatamente aggredita dall'uomo di colore, il quale lo ha centrato con un pugno in pieno volto, ferendolo al labbro.

Un finanziere fuori servizio è prontamente intervenuto in soccorso del negoziante, così come alcuni passanti, ma i due, compreso che a breve sarebbe giunta la polizia, hanno scelto di darsi alla fuga, allontanandosi verso corso Garibaldi e corso Stamira. Sul posto gli uomini della questura di Ancona i quali, dopo aver ascoltati i racconti della vittima e dei testimoni, si sono subito messi alla ricerca dei colpevoli. Nessun risultato a seguito delle perlustrazioni effettuate, ma la consapevolezza di poter ottenere qualche fondamentale immagine dei due stranieri grazie alla presenza sul posto di alcune videocamere di sorveglianza. Secondo "Cronache Ancona", gli stessi si erano già resi responsabili di disordini all'interno di un locale nell'adiacente corso Mazzini durante la serata dello scorso sabato.