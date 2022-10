"Ancora dieci giorni, poi..". La "profezia" di Giuliacci sul meteo

L’estate quest’anno sembra non voglia proprio lasciare il passo alla stagione più fredda. Dopo l’ottobrata, secondo molti meteorologi, sarebbe in arrivo anche la novembrata con temperature al di sopra della media che dovrebbero consentire agli italiani di poter ancora andare in spiaggia. Il quotidiano Il Messaggero ha intervistato il colonnello Mario Giuliacci, volto noto televisivo, il quale ha fatto alcune anticipazioni meteo. “Ancora dieci giorni – ha detto – e poi arriverà il freddo” . Le temperature alte, quindi, dovrebbero durare fino alla prima settimana di novembre, per poi scendere tra i 15 e 20 gradi, in media con il periodo dell’anno.

Giuliacci ha aggiunto che dovrebbe ritornare anche la pioggia. “Prima nel nord – ha evidenziato – poi in Toscana, Umbria e Lazio e a fine mese sul resto d’Italia” . Sulle ragioni del caldo anomalo non ci sono dubbi: l’anticiclone del Nord Africa tarda a lasciare la Penisola. “È lo stesso che ha portato le ondate di calore di quest'estate. Basti pensare – ha spiegato il colonnello – che mentre negli anni passati su novantacinque giorni restava da noi una ventina, quest'anno è rimasto ottanta giorni. E anche ora che è autunno non ci vuole abbandonare” .