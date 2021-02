Ancora un femminicidio a Genova: donna assassinata a coltellate. È caccia all'uomo

Ennesimo femminicidio in Italia, questa volta a Genova. La vittima è una donna di 70 anni, Clara Ceccarelli, accoltellata e uccisa nel negozio che gestiva nel pieno centro di Genova. La sua attività commerciale è una delle più note e storiche della città. Sarebbero state due le coltellate ricevute della donna, ben assestate al collo e all'addome, che hanno reso inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorsi arrivati in brevissimo tempo, quando la donna era ancora agonizzante.

Sul posto la polizia e i carabinieri, che hanno chiuso con il nastro il tratto di strada interessato davanti al negozio e sigillato l'accesso al negozio. Tutte le strade investigative sono ancora aperte, dal delitto passionale alla rapina finita male. A Genova è scattata la caccia all'uomo, che per il momento non ha ancora prodotto risultati. Il delitto è avvenuto attorno alle 19.20 e pare si sia allontanato a piedi dal negozio, diventato una scena del crimine, con ancora gli abiti sporchi di sangue. Per quanto le forze dell'ordine non escludano nulla al momento, alcune indiscrezioni trapelate rivelano un primo orientamento nelle indagini nella direzione del delitto passionale per mano dell'ex compagno di Clara Ceccarelli. Come riporta La Repubblica, la donna " aveva già sacrificato al metà del suo patrimonio a quell’uomo instabile ", un uomo che aveva continuato ad amare nonostante tutto fino a che non ha deciso di dire basta. Pare che, come spesso accade, quell'uomo non si fosse rassegnato all'idea di veder andare via la sua donna.