Ancora una lite per la mascherina. In autobus volano parole grosse: "Mettila sul naso"

Le mascherine devono essere utilizzate necessariamente all'interno dei luoghi chiusi e dei mezzi di trasporto pubblico, questo indicano le disposizioni del governo e degli esperti per il mantenimento degli sforzi profusi finora per il contrasto all'epidemia di coronavirus nel nostro Paese. Gli italiani sembrano aver recepito benissimo questa precauzione, tanto che viene indossata dalla maggior parte delle persone. Ci sono le eccezioni e ci sono le estremizzazioni, come quelle a cui si è assistito pochi giorni fa a bordo di un treno Frecciarossa. Quella discussione per la mascherina è diventata virale sui social per i toni e per i modi utilizzati. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche un altro video, molto simile a quello, ma girato a bordo di un autobus.

Anche stavolta i protagonisti sono un uomo e una donna. Il primo, in t-shirt e calzoncini corti, pare non indossi la mascherina nel modo corretto. La seconda, con una felpa con cappuccio, guanti, visiera e mascherina, lo accusa. La donna sembra essere particolarmente alterata nella sua esposizione e chiede, con veemenza, che l'autista intervenga per far rispettare la norma. " Che ci sta a fa' sul pullman? ", chiede la donna al conducente, ovviamente intento nella guida del veicolo. " Sta lavorando? Gli dice di mettere bene la mascherina? ", continua lei, mentre l'uomo le fa notare di averla posizionata nel modo giusto, anche se la signora sembra non essere d'accordo: " Deve coprire il naso! ". I toni sono molto alti all'interno del veicolo e la signora sembra essere l'unica interessata alla mascherina dell'altro passeggero, che a suo dire non è posizionata regolarmente.

Passato il gel igenizzante sulle mani, la donna a quel punto si avvicina con fare minaccioso al conducente, che non ha interrotto il suo servizio di guida: " A una donna dicono 'non rompa i coglioni' e non dice niente? ". L'atmosfera è agitata all'interno del mezzo, con la signora che sembra essere particolarmente infastidita dall'atteggiamento del passeggero e dalla tranquillità dell'autista. " Ma che uomo è lei? ", urla ancora la signora davanti alle rimostranze del conducente, che deve continuare nel suo lavoro. Non avendo ottenuto il riscontro desiderato, la donna ha allora deciso di interpellare la forze dell'ordine: " Allora chiamo i carabinieri! ". Effettivamente, alla fine del video si vede la donna comporre un numero e parlare al telefono ma il video si interrompe prima che vengano fornite le generalità della signora.