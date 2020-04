Ancora scontri tra virologi, Burioni contro Tarro: "Se lui candidato a Nobel, io a miss Italia"

Tutto era cominciato su Twitter, da un botta e risposta tra Gianfranco Rotondi e il virologo Roberto Burioni. Il 17 aprile il primo aveva pubblicato un tweet elogiando la figura e il lavoro svolto da Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno di Napoli, che nel 1973, durante l'epidemia di colera che colpì il capoluogo campano, per primo isolò il vibrione dell'infezione: " Il virologo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno (isolò il vibrione del colera), due volte candidato al Nobel, oggi scommette la sua reputazione dicendo che tra un mese il CORONAVIRUS ci abbandonerà come tutti i corona influenzali ".

" Tarro è stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia ", aveva risposto domenica Burioni sul celebre social newtork, innescando una polemica a distanza tra i due medici. I quali hanno utilizzato lo stesso mezzo per continuare il loro alterco.

Su una cosa ha ragione: lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca — Giulio Tarro (@TarroGiulio) April 19, 2020

Ma nelle ultime ore, il litigio tra Burioni e Tarro è approdato persino a "Non è l'Arena", il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Al primario emerito napoletano, ospite della trasmissione, il giornalista ha chiesto il perché ci siano state, tra i due, così tante polemiche a distanza sul tema Covid-19 e Tarro ha risposto: " Per quanto mi riguarda, io sono stato tirato in ballo, quindi ho dovuto dare una risposta abbastanza mite. Non faccio polemica con una persona che il 2 febbraio ha detto che in Italia non ci sarebbero stati casi ".