Il virologo Tarro: "Per sconfiggere il virus serve la cura, non il vaccino"

Aspettare un vaccino in grado di sconfiggere il nuovo coronavirus potrebbe essere inutile. Secondo il virologo Giulio Tarro, infatti, " se il virus ha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi". È quello che avviene "per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto" .

Il virologo, primario in pensione dell'ospedale Cotugno di Napoli, è stato in prima linea contro diverse malattie: " Ho isolato il vibrione del colera a Napoli, ho combattuto l’epidemia dell’Aids e ho sconfitto il male oscuro di Napoli, il virus respiratorio 'sincinziale' che provocava un’elevata mortalità nei bimbi da zero a due anni affetti da bronchiolite ", racconta a Businessinsider. E ricorda come " né per la prima Sars, né per la sindrome respiratoria del Medio Oriente sono stati preparati vaccini, si è fatto, invece, ricorso agli anticorpi dei soggetti guariti ".

Potrebbe essere questa la chiave per sconfiggere anche il Sars-CoV-2, che ha scatenato una pandemia a livello globale. Si tratta, quindi di "una cura", non di un vaccino. L'epidemia, infatti, " potrebbe sparire completamente come la prima Sars, ricomparire come la Mers, ma in maniera regionalizzata o diventare stagionale come l’aviaria ". Per questo, afferma Tarro, " serve una cura più che un vaccino ". Per quanto riguarda le tempistiche, l'esperto si augura che la soluzione possa " arrivare anche per l’estate. Spero che la scienza e il caldo possano essere alleati. E confido che potremo andare a fare i bagni. Troppa gente parla del coronavirus senza avere il supporto dei dati scientifici e senza le giuste conoscenze ". Infatti, sostiene Tarro, " oggi non lottiamo contro l’Ebola, ma il nostro nemico è una malattia che non è letale per quasi il 96% degli infetti ".

Secondo il virologo, invece, a mettere in crisi il sistema sanitario sarebbe stata una serie di concause: " Il problema – spiega – è nel restante 4% che si è scatenato contemporaneamente. In pratica in meno di un mese abbiamo avuto gli stessi malati di influenza di un’intera stagione. Un’ondata a cui era impossibile far fronte a causa dei tagli alla sanità degli ultimi anni. Secondo l’Oms, tra il 1997 e il 2015 sono stati dimezzati i posti letto in terapia intensiva. E, peggio, non siamo stati abbastanza veloci a riparare i danni" . L'Italia avrebbe perso troppo tempo a dichiarare l'emergenza e ad adottare le misure necessarie per far fronte all'emergenza: " Perché quando abbiamo avuto le notizie dalla Cina, i francesi sono intervenuti subito sui posti in terapia intensiva e noi no?- si chiede- Abbiamo preferito bloccare i voli con la Cina: una misura davvero inutile. Per non parlare poi del caos mascherine. La verità è che all’inizio non le avevamo quindi si diceva che dovessero usarle sono medici e pazienti, poi siamo diventati produttori di mascherine e quindi diciamo che servono a tutti ".