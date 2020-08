Ancora uno sfregio dell'inciviltà: migrante si spoglia e si lava in una fontana di Modena

Il degrado delle città italiane è ormai un triste biglietto da visita per quei, pochi, turisti che anche quest'anno hanno scelto di visitare il nostro Paese. Abbiamo il più grande, importante e vasto patrimonio culturale mondiale, le città d'arte italiane sono invidiate nel mondo ma sono purtroppo preda della delinquenza e di comportamenti lontani da ogni logica di civiltà. L'invasione dei migranti irregolari, lasciati allo sbando in un Paese che loro immaginavano come l'eldorado, non ha fatto altro che acuire i problemi che già c'erano, con il risultato di una totale assenza di buon senso e di decoro in tantissime città italiane. L'ultimo caso riguarda un migrante, che ha espletato le sue operazioni di igiene personale all'interno di una fontana di Modena.

È pieno giorno quando un immigrato decide di immergersi nella Fontana dei Due Fiumi, nota anche come Fontana del Graziosi. Si spoglia completamente e, una volta nudo, decide di rinfrescarsi. Tutto questo davanti allo sguardo attonito dei passanti e di chi ha voluto testimoniare con una ripresa video la scena indegna e indecorosa per la città di Modena. Nessun intervento ha fermato lo straniero nella sua attività di igiene personale in una delle più belle fontane cittadine. L'indignazione dei cittadini è arrivata al limite e non è solo Modena a essere umiliata da comportamenti come questi, perché le cronache sono piene di racconti che vedono protagonisti cittadini stranieri che, totalmente indifferenti al decoro e alla pubblica decenza, si spogliano in pubblico per fare i loro bisogni o per lavarsi nelle fontane.

Solo pochi giorni fa aveva fatto discutere il video del migrante che, incurante dei passanti, si era spogliato per lavarsi in una fontanella della Stazione Centrale di. E ancora, domenica scorsa le stesse scene si sono ripetute nella fontana di Piazza Rossetti a Genova, dove uno straniero ha da prima fatto il bucato e poi, forse per il troppo caldo, ha deciso di spogliarsi e di immergersi lui stesso all'interno della vasca. A Verona, pochi mesi fa, un altro straniero si è reso protagonista di un episodio deprecabile,all'interno della fontana dell'ospedale di Borgo Trento in piena emergenza da Covid. Anche a Roma non mancano scene simili, come è accaduto al Fontanone del Gianicolo o in quella dell'Ara Pacis.

Le città italiane sono al collasso, sfregiate dalle azioni incivili che non hanno nessuna conseguenza legale su chi le compie, per la maggior parte cittadini stranieri e irregolari sul territorio italiano.