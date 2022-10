Tra anticiclone e caldo record tornano le piogge: ecco dove

L'estate che sembra essere infinita anche a fine ottobre con temperature record e un mese che certamente passerà alla storia vivrà una veloce e fugace pausa al Nord Italia che vedrà il passaggio di alcune piogge prima del ritorno dell'anticiclone africano.

Cosa accadrà venerdì

Le immagini del satellite parlano chiaro: quasi tutto il Paese è sotto l'egemonia dell'alta pressione mentre sul Nord-Ovest si vedono le prime nubi in arrivo da occidente che daranno il via al peggioramento delle prossime ore. Una perturbazione atlantica riuscirà a scalfire il dominio anticiclonico provocando piogge sparse e acquazzoni soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia. A fine giornata raggiungeranno anche il Trentino Alto Adige colpendo soprattutto i rilievi. Tante nubi ma più asciutto il meteo sul resto del Nord mentre non accadrà nulla al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori ben protette dall'anticiclone e con un clima tardo estivo. Le massime, infatti, toccheranno tranquillamente valori vicini ai 30°C specialmente sulle aree più interne.

Le piogge di sabato

Sabato vedrà ancora maltempo al Nord, specialmente nella prima parte della giornata: acquazzoni sparsi e qualche temporale saranno possibili sulle aree alpine ma anche in pianura un po' ovunque ma con fenomeni più intensi dapprima a ovest e poi sul Triveneto. Alla fine della giornata le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente con ampie schiarite e clima asciutto. Ancora una volta esclusa tutta la restante parte d'Italia: Scipione l'africano non mollerà la presa ma anzi, si inizierà a rafforzare in vista della domenica e della settimana prossima quando potrebbero cadere davvero alcuni record storici legati alle temperature massime.

Caldo record da domenica

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che domenica sarà una giornata praticamente di piena estate al Centro-Sud e sulle zone interne della Sardegna con valori di molto al di sopra delle medie del periodo anche di 8-10 gradi. I valori diurni non faranno fatica a raggiungere i 28-30°C con punte anche di 32°C sull'isola. Il trend sembra tracciato anche per tutta la prossima settimana quando il caldo anomalo continuerà a interessare il nostro Paese con giornate che sembreranno fotocopia e la sensazione di trovarci a luglio e agosto quando è difficile scorgere nel cielo anche una semplice nuvoletta. L'anomalia climatica farà parlare di sè ed è destinata a durate a lungoi: alcuni modelli matematici ipotizzano questa situazione di "blocco" addirittura fino ai primi di novembre quando, fisiologicamente, le condizioni atmosferiche saranno destinate a cambiare. Come e quando, però, non si sa.