Altro che autunno, l'estate si allunga a novembre

La lunga estate, iniziata già lo scorso 10 maggio, sembra destinata a perdurare addirittura fino a novembre: questo per lo meno dovrebbe accadere, secondo gli esperti di sito www.ilmeteo.it, a causa dell'anticiclone ribattezzato Scipione l'Africano.

Questo, come già accaduto fin dalle fasi iniziali del mese di giugno, contribuirà a riportare condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature massime di almeno sei o sette gradi centigradi superiori rispetto alle medie stagionali. Se a giugno i valori raggiunsero i 41/42 gradi centigradi, spiegano gli esperti, a ottobre questa condizione dovrebbe fermare il termometro intorno ai 34, anche per via della riduzione delle ore di luce. La fase eccezionale di temperature elevate che ci aspetta sarà senza precedenti: fino ad oggi, per quanto concerne il periodo gennaio - settembre, il 2022 è risultato l'anno più caldo almeno dal 1800.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

"Le massime saranno elevate ovunque fino a domani, poi da venerdì caleranno al Nord per l'arrivo di qualche acquazzone, localmente intenso sulle Alpi" , spiega il meteorologo Lorenzo Tedici, "sulla catena alpina cadrà qualche fiocco di neve solo sulle cime più alte, oltre i 2500 metri come avviene in agosto. Sul resto del Paese il bel tempo ed il caldo potrebbero persistere fino a novembre, al momento le proiezioni sub-stagionali per il prossimo mese indicano valori oltre la media".

Le città più calde durante la prima fase di questa "Ottobrata Bis" saranno Olbia e Oristano con 28°C, mentre Roma e Bolzano si assesteranno intorno ai 26°C, con picchi localmente anche superiori. A Milano sono previste temperature di circa 24°C, ben sei o sette punti oltre le medie stagionali.

Dopo una brevissima tregua, si dovrebbe arrivare a una seconda fase ancora una volta segnata dalla presenza dell'anticiclone Scipione l'Africano, con Sardegna e Sicilia destinate a raggiungere temperature fino a 33/34°C nel weekend. La persistenza di aria calda, da nord a sud, prevarrà comunque fino alla prossima settimana. "Al più nei prossimi giorni sono previste infiltrazioni atlantiche verso il settentrione dove il tempo diventerà più instabile con frequenti acquazzoni in particolare a ridosso dei rilievi" , prosegue Tedici, "al Centro-Sud Scipione l'Africano potrebbe invece far proseguire l'estate fino al sesto mese consecutivo".

Previsioni nel dettaglio

Per martedì 18, al nord si prevedono locali nebbie mattutine in pianura, poco nuvoloso altrove. Al centro prevalenza di cielo sereno, e tempo soleggiato al sud. Per mercoledì 19, al nord, è attesa nebbia al mattino sulle pianure, mentre risulterà soleggiato altrove. Cielo sereno e sole anche al centro, mentre al sud persiste la fase di assoluta stabilità atmosferica, con sole e clima molto mite. Giovedì 20, al nord, si prevede bel tempo, salvo il formarsi foschie dense e nebbie in pianura. Al centro permarrà invece un clima soleggiato. Al sud ancora bel tempo, con temperature oltre le medie stagionali. Venerdì 21, invece, per il settentrione sono previste delle precipitazioni, mentre l'Ottobrata Bis proseguirà al centro-sud.