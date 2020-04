Anticiclone mostruoso, caldo e soleggiato fino a Pasqua

Un vero e proprio anticiclone da record ci farà compagnia per tutta la settimana Santa fino al giorno di Pasqua: sul Mediterraneo ed in Italia un'area di alta pressione di origine sub-tropicale porterà sole e caldo in aumento su valori superiori alle medie del periodo.

La forza dell'anticiclone

Come mostrano le immagini del satellite, l'Italia è ormai sgombra da nubi: qualche incertezza ha riguardato soltanto Calabria e Sicilia nelle ultime ore ma anche su queste zone il bel tempo è ormai realtà.

Perchè si parla di anticiclone record? Per la forza, estensione e durata: i valori pressori saranno molto alti soprattutto a metà settimana, ciò significa che non sarà scalfito da nessuna perturbazione e le temperature saranno in netto aumento soprattutto da domani, con punte da primavera inoltrata su molte località del Nord e delle regioni centrali.

Punte di 25-26 gradi

Da domani a domenica le massime saliranno ben oltre le medie del periodo: temperature comprese fra 20 e 25 gradi si toccheranno, ogni giorno, su città come Aosta, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma per citare alcuni capoluoghi di regione. Il record, però, si toccherà nelle vallate del Trentino Alto-Adige: Bolzano, ad esempio, registrerà addirittura i 26 gradi nel fine settimana. Queste temperature rappresentano, ovunque, anomalie positive intorno ai 5-10 gradi.

La notte si scende

Ne parlavamo qualche giorno fa e sarà così anche nei prossimi giorni: il clima primaverile, spesso e volentieri, ci fa vivere giornate quasi estive e notti molto fresche se non fredde. Merito (o demerito) dell'escursione termica tipica di questo periodo quando i terreni, con cieli sereni ed assoluta assenza di vento, perdono calore rapidamente "restituendolo" all'atmosfera.

Si scenderà, mediamente, su valori tra i 6 ed i 9 gradi con un "salto" molto importante rispetto alle temperature di alcune ore prima. Ormai escluse le gelate notturne di qualche giorno fa quando eravamo ancora in regine di venti freddi da nord.

Pasqua con il sole, Pasquetta incerta

L'anticiclone dominerà incontrastato almeno fino alla domenica di Pasqua, quando gli esperti prevedono un'altra giornata stabile e soleggiata da nord a sud: si salirà praticamente ovunque sopra i 20 gradi, soltanto le città sulle zone costiere potrebbero registrare qualche grado in meno per l'influenza con il mare ancora freddo.

Per lunedì di Pasquetta, invece, il mostruoso campo anticiclonico potrebbe mostrare i primi segnali di cedimento a causa di un vortice sulla Penisola Iberica. Per questa ragione, si attiveranno correnti umide da sud che provocheranno le prime nubi su Sardegna, Liguria e le regioni centrali. Qualche pioggia cadrà sull'Isola ed in Liguria con qualche temporale non escluso durante la giornata.

Sul fronte termico, il clima sarà ancora molto mite con qualche grado in meno soltanto nelle zone interessate dalle nubi.