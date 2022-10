Anziana sgozzata a Treviso: il figlio sorvegliato in ospedale

Notizia in aggiornamento

Un'anziana di 87 anni è stata trovata morta nella mattina a Conegliano, uccisa da profonde ferito da taglio. I carabinieri sono giunti sul posto dopo una segnalazione, ma al loro arrivo, un 57enne è uscito dalla sua abitazione seminudo e ha aggredito i militari. L'uomo, che è rimasto delle ore sotto osservazione all'ospedale di Treviso, è il figlio della donna. Era stato lui stesso a lanciare l'allarme. Al momento gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia avvenuto in casa.

I fatti

Dopo aver ricevuto una chiamata, i carabinieri si sono recati verso l'abitazione in via Einaudi in località Parè. All'improvviso, un uomo è uscito rabbiosamente e si è scagliato contro i militari che hanno cercato di trattenerlo. Mentre veniva sedato e portato in ospedale, dove è stato piantonato, gli operatori del 118 e alcuni uomini dell'arma sono entrati in casa dove hanno trovato la madre anziana riversa a terra in una pozza di sangue con numerose ferite da taglio al collo e alla gola. Per la vittima, nonostante le manovre di pronto intervento, non c'è stato nulla da fare.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti sarebbe proprio il figlio l'autore dell'omicidio. Trovato squartato anche il gatto di casa, ucciso con le stesse modalità. Sul posto è giunto il pm e la scientifica che ha identificato la probabile arma del delitto: un coltello da cucina con lama di 20 centimetri.

Ascoltando i vicini e le persone vicine alla famiglia, pare che il 57enne soffrisse da tempo di disturbi psichici e per questo motivo viveva in casa con la madre. Sono ancora ignote le ragioni del gesto. L'uomo, infatti, dopo essere stato portato in caserma si è chiuso nel silenzio.