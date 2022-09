Anziani soli affollano gli ospedali: dramma sociale nel Lazio

Un vero e proprio dramma sociale quello registrato nel Lazio, legato agli anziani e alla loro solitudine. Ospedali affollati e Rsa senza posti, una situazione delicata diventata ormai la normalità. I numeri parlano chiaro, dalla degenza media al dato dei posti disponibili, ma a fare riflettere è soprattutto l’aspetto che riguarda chi è più in là con l’età.

Il Corriere di Roma ha fatto l’esempio del Policlinico Casilino, primo in Regione per numero di accessi. Ebbene, i letti del boarding sono occupati soprattutto da grandi anziani con malattie legate alla vecchiaia. Parliamo di persone che non hanno familiari o persone ad accudirli e che quindi non possono tornare a casa. E, come già evidenziato in precedenza, è praticamente impossibile trovare un posto in strutture alternative: dalla lungodegenza agli hospice, passando per le residenze sanitarie e l'assistenza domiciliare. Sempre più persone, dunque, si ritrovano sole, senza nessuno acconto, in una fase difficile della vita.

Il servizio sanitario deve dunque fare i conti con un problema non da poco. La ridotta disponibilità di posti letto è solo uno dei fattori che contribuiscono alle difficoltà degli ospedali. Nel Lazio prima della pandemia i letti erano 17.736, la metà circa del settore dei privati-accreditati, ma i dati non sono stati aggiornati e, spiega il quotidiano, è molto probabile che quei posti siano presenti solo sulla carta. Ma la criticità è legata soprattutto al “rendimento” di quei posti letti.