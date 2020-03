Aprile debutta con l'anticiclone, tempo stabile fino a Pasqua

Dall'aria polare ad un anticiclone pieno di aria calda: è questo il cambiamento climatico, netto, che si prospetta per i prossimi giorni. Tornerà la primavera e durerà a lungo, fin verso il periodo pasquale con temperature che, durante il giorno, si stabilizzeranno praticamente oltre i 20 gradi su tutte le regioni.

Pioggia, grandine e neve a bassa quota

Prima di arrivare a tale situazione, bisogna partire all'attualità: come mostrano le immagini del satellite, condizioni di maltempo stanno interessando praticamente tutto il Nord, la Toscana e le regioni adriatiche dove sono in atto piogge sparse e nevicate a bassa quota. La natura della bassa pressione è di origine scandinava, motivo per il quale fa freddo e le temperature sono sotto la media del periodo.

Con il passare delle ore, il maltempo si sposterà al Centro-Sud dove tutte le regioni rischieranno acquazzoni e colpi di tuono con annesse locali grandinate, ad indicare aria molto fredda in quota in contrasto con l'aria più mite dei bassi strati ed il maggior soleggiamento rispetto ai mesi precedenti, "carburante" in più per fenomeni di forte intensità. Migliorerà nettamente al Nord ma le temperature rimarranno basse e, nella prossima notte, molte città si avvicineranno allo zero. In pratica, condizioni pienamente invernali.

Primi cenni di cambiamento

Da domani, come dicono gli esperti, le condizioni meteo sono previste in miglioramento in particolare al Centro-Nord, dove i cieli torneranno sereni e le temperature in graduale ripresa. Discorso diverso per il Sud Italia, che rimarrà in balìa di condizioni più instabili e fresche a causa del transito di aria più umida. Sarà soprattutto la Sicilia, che per tanti mesi ha vissuto un periodo siccitoso, a beneficiare di piogge, acquazzoni e temporali.

Le temperature saranno ovunque in ripresa ma durante il giorno: in nottata ed al primo mattino farà ancora molto fresco, se non freddo, con minine ad una cifra su gran parte del Paese.

Anticiclone alla riscossa

Sarà soprattutto dal week-end che l'alta pressione si imporrà con decisione anche al Sud riportando condizioni stabili e soleggiate. L'anticiclone delle Azzorre, con saltuari contributi africani, si impossesserà di tutto il bacino del Mediterraneo regalandoci condizioni di bel tempo di lunga durata.

Infatti, secondo le proiezioni dei centri di calcolo, la stabilità dovrebbe accompagnarci almeno per una settimana. In tutta questa fase, oltre al soleggiamento da nord a sud, le temperature aumenteranno progressivamente fino a portarsi su valori tardo primaverili: tutte le regioni raggiungeranno facilmente la soglia dei 20-22°C durante il giorno.

La tendenza per Pasqua

Al momento, i modelli matematici sono propensi per una prolungata fase soleggiata con un ulteriore aumento dell'alta pressione che potrebbe far schizzare le temperature fin sui 25°C soprattutto sul Nord-Ovest, sui settori tirrenici ed al Sud.

Una seconda ipotesi, invece, vede in piedi un peggioramento che vedrebbe maltempo al Nord in estesione alle altre regioni. Al momento, però, l'attendibilità di una Pasqua con la pioggia resta inferiore al 30%.

È bene sottolineare che, quest'ultima, non è una previsione ma una linea di tendenza. Per la Pasqua mancano ancora 13 giorni e può accadere di tutto, anche se la strada verso l'anticiclone e la primavera, al momento, sembra ben tracciata.