Arcuri mette le mani avanti: "Vaccino a tutti? Non subito"

Il tanto discusso vaccino contro il Coronavirus non è ancora disponibile, ma neppure quando ciò dovesse accadere sarà possibile renderlo fruibile a tutti a partire dalle prime fasi della distribuzione, è quanto affermato oggi dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri.

Durante l'intervento effettuato in occasione della conferenza stampa settimanale per illustrare gli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria, l'amministratore delegato di Invitalia non ha usato giri di parole: "Il vaccino sta arrivando ma non è ancora arrivato. Non sarà disponibile da domani, né da subito per tutti", ha spiegato dinanzi ai microfoni, come riferito da AdnKronos. Per poter avere qualche certezza in più sarà necessario attendere almeno fino all'inizio del 2021. "Confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio, un milione e 700mila" , ha aggiunto Arcuri, spiegando che è già in atto l'organizzazione della "complicata conservazione della profilassi" , dato che le fialette devono necessariamente essere conservate ad una temperatura di meno ottanta gradi centigradi.