L'"aiutino" a Kaufmann: sparite le prove delle truffe

Mentre lui si avvale della facoltà di non rispondere, dichiarandosi innocente ai pm romani che sono andati in Grecia a interrogarlo, qualcuno starebbe aiutando dall'esterno del carcere dove è recluso Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili, a ripulire le prove delle sue frodi nell'ambito cinematografico. Secondo la testata Open, una "manina misteriosa" avrebbe cancellato nelle ultime ore da un sito di riferimento della cinematografia, Imdb, molte delle schede delle produzioni che l'uomo, che usava l'alias Rexal Ford, aveva dichiarato di aver fatto con la sua fantomatica società di produzione, la Tintagel film.

Il quotidiano online, con Franco Bechis, ha verificato tutte le schede originali dei film modificate ad arte dall'uomo, che per stare nel settore si era costruito altri tre alias, altre identità. In molte schede Kauffman si presentava con nomi e professioni diversi, dichiarandosi a volte produttore, a volte regista, o attore a fianco delle star più celebri della cinematografia mondiale: da Paolo Sorrentino a Cate Blanchett, a Clint Eastwood a Ridley Scott.

Oltre a Rexal Ford, quello che usava come regista e con cui ha incassato 863mila euro di tax credit in Italia dal ministero della Cultura, Kaufmann a volte usava anche il nome Matteo Capozzi, identità o falsa o rubata con cui aveva anche creato un suo profilo su Facebook. Ma sul sito c'era anche come Michael Sterling, che aveva già utilizzato nelle sue lettere di presentazione da direttore esecutivo nel mondo del cinema. "Tutta l'operazione carriera di Kaufmann nel mondo del cinema era stata compiuta sulla versione professionale a pagamento di Imdb, il sito che è un po' la Bibbia dell'industria cinematografica, di proprietà del gruppo Amazon", scrive Open. Kauffman "aveva inserito la scheda della sua fantomatica società di produzione, la Tintagel films Llc, che aveva sede in Gran Bretagna a Canterbury". L'inchiesta della testata ha scoperto che mentre Kaufmann è rinchiuso in un carcere greco, qualcuno potrebbe essere entrato nelle sue schede online cancellando ad esempio dal profilo di Rexal Ford su Imdb la metà delle produzioni che erano indicate fino al giorno prima: da 48 sono passate a 24. "Sarebbero state ripulite anche le schede originali dei film che così non risultano più hackerate. L'impressione è che sia un lavoro di pulizia in corso d'opera, perché due ore prima le schede esistenti erano comunque 32". Lo stesso lavoro sarebbe stato compiuto in maniera definitiva sul profilo di Matteo Capozzi, sparito del tutto con tutti i film cui avrebbe partecipato. Cancellata la relativa scheda. "Dopo i tanti soldi pubblici concessi a un finto regista, sotto falso nome, per un film mai realizzato, adesso qualcuno sta facendo sparire anche le prove. È inaccettabile - attacca Rita Dalla Chiesa, Forza Italia - Ma c'è una precisa responsabilità politica dietro tutto questo, una responsabilità politica che ha creato questo grande letamaio, e quella responsabilità non si cancella".

Il riferimento è al tax credit e ai finanziamenti a pioggia a film di ogni genere, e finiti anche a Kaufmann.

Oggi, intanto, alla corte d'appello greca si terrà l'udienza sulla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane a cui Kaufmann si è opposto.