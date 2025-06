Le nozze di Bezos: gli sposi in elicottero e lo shopping blindato

Ed eccoli gli sposi. Lui in polo blu e pantaloni bianchi, lei con occhiali da sole e abito nero, Jeff Bezos e Laura Sanchez (nella foto) sono atterrati ieri pomeriggio allo scalo Nicelli del Lido di Venezia e hanno raggiunto in motoscafo l'Aman hotel.

Il magnate di Amazon e la fidanzata giornalista sono arrivati in elicottero, decollato dalla sua seconda nave Abeona che, insieme al mega yacht Koru, tra si era portato all'altezza di Umago in Croazia. L'elicottero è già rientrato alla base, mentre all'aeroporto di Venezia stanno continuando gli atterraggi di jet privati, gli ultimi due da Ibiza e Parigi.

Non tutti i 200 gli invitati sono arrivati, anzi. Mistero sulla presenza di Orlando Bloom, da poco single dopo la notizia sulla crisi con Katy Perry: stando ai suoi post su Instragram sarebbe ancora in Australia. Ieri il centro di Venezia era un pullulare di paparazzi e bodyguard in borghese: Ivanka Trump, figlia del presidente Usa, ha fatto shopping assieme ai suoi figli ed è stata pizzicata dai fotografi mentre in motoscafo tornava dopo un giro in centro storico all'hotel St.Regis Venice, sul Canal Grande, a due passi da San Marco, con finestre che danno su Punta della Dogana e la Basilica della Salute. Protetta da agenti in borghese, Ivanka Trump portava un cappello cowboy in tela ed un leggero vestito color salvia, scollato sulla schiena.

Sull'isola di San Giorgio sono in corso gli ultimi preparativi e il Teatro Verde è stato completamente "schermato": un grande gazebo bianco è stato montato per coprire il palcoscenico dell'anfiteatro, nascondendolo alla vista dei possibili curiosi e rendendolo a prova di droni. Il parco circostante è già completamente off limits, recintato con una rete metallica che ne impedisce l'accesso. Restano per ora visitabili soltanto gli spazi storici della Fondazione Giorgio Cini, come i chiostri, ma la sensazione è che il cuore dell'isola sia ormai riservato a un pubblico ultra selezionato. La cerimonia, programmata per domani, sarà top secret. Una schiera di agenti della security privata ingaggiata da Bezos controlla h24 tutta la zona recintata. Top secret anche il menù. Si sa solo che nella welcome bag data agli invitati ci saranno biscottini made in Venezia preparati dalla storica pasticceria Rosa Salva.

Gli sposi doneranno 3 milioni di euro per contribuire a salvare Venezia e agli invitati hanno chiesto di fare altrettanto, con donazioni al posto dei regali: a Unesco, consorzio Corila e Venice International University.