Armato, senza patente e drogato, sperona i poliziotti. Arrestato straniero

Guidava un'automobile rubata in precedenza, peraltro sotto effetto di droga e senza aver nemmeno mai ottenuto la patente. All'interno dell'abitacolo sono state rivenute inoltre due armi. E nel tentativo di evitare un controllo da parte delle forze dell'ordine, ha poi cercato di scappare speronando una volante della polizia. Protagonista della vicenda surreale svoltasi nelle primissime ore del mattino a Firenze è un trentaquattrenne extracomunitario con già alcuni precedenti alle spalle, che è stato arrestato dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'episodio ha avuto inizio quando erano da poco trascorse le 2 del mattino: l'uomo stava viaggiando sul veicolo in compagnia di altri due cittadini extracomunitari (rispettivamente di ventinove e settantaquattro anni d'età) quando, in una zona della periferia del capoluogo fiorentino, ha incrociato una pattuglia della polizia impegnata in quel momento in una serie di controlli di routine. Il guidatore avrebbe poi ignorato l'invito a fermarsi e ad accostare da parte degli agenti. E come conseguenza del suo gesto, sarebbe quindi scaturito un lungo inseguimento attraverso le vie della città, iniziato nel quartiere periferico dell'Isolotto. A supporto delle forze dell'ordine è dunque arrivata una seconda volante, che avrebbe dato un contributo decisivo nel bloccare la vettura con a bordo i tre stranieri non troppo distante dal centro storico. Anche se il soggetto alla guida, evidentemente non rassegnatosi al fatto di essere stato bloccato e ben consapevole della propria situazione, ha effettuato un ultimo tentativo di fuga in retromarcia (causando peraltro a due degli agenti intervenuti lesioni giudicate guaribili in quattro giorni).

E gli accertamenti eseguiti subito dopo sul trio hanno risposto ad ogni domanda, chiarendo il quadro in via definitiva. Non senza qualche sorpresa: intanto il mezzo sul quale il gruppo viaggiava non apparteneva a nessuno dei tre, ed è risultato rubato poco prima. Una macchina che l'uomo in questione non avrebbe nemmeno potuto condurre, visto che dal controllo portato a termine è stato appurato come non fosse neanche in possesso della licenza di guida. Lo straniero è inoltre risultato positivo al test anti-droga: aveva infatti assunto anfetamine, anche perché nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di shaboo (la droga sintentica nota anche come "crystal meth"). Gli investigatori hanno poi rinvenuto nell'auto una pistola e una riproduzione in miniatura di una spada. L'uomo alla fine è stato arrestato e anche i due passeggeri che viaggiavano con lui sono stati denunciati in concorso.