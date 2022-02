Porta i fiori sulla tomba della fidanzata: arrestato. "È abbandono di rifiuti"

Giovedì scorso un ragazzo è stato arrestato per avere portato dei fiori sulla tomba della propria fidanzata. La vicenda in questione si è consumata a Auburn, in Alabama, e il malcapitato è il 31enne Winchester Hagans, giovane predicatore evangelico. Quest'ultimo aveva semplicemente voluto omaggiare Hannah Ford, sua fidanzata morta a 26 anni in un incidente d'auto nel gennaio 2021, appena un mese dopo l'annuncio del loro fidanzamento. A denunciare e fare quindi arrestare Hagans è stato Tom Ford, il padre della defunta.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, il 31enne si era recato presso il cimitero cittadino per depositare sulla tomba dell'amata una composizione di fiori ad hoc. Visto che Hannah non amava i fiori recisi, il ragazzo aveva deciso di conseguenza di creare per lei una composizione di fiori vivi, ossia un vaso, in cui aveva inserito i suoi fiori preferiti, posto in una scatola di legno decorata con foto di loro insieme.

Appena lasciata quella scatola sul sepolcro di Hanna, però, Hagans è stato ammanettato dalla polizia locale e incriminato per " littering ", ossia per il reato di deposito e abbandono di rifiuti in strade, parchi o mezzi pubblici. L'arresto del ragazzo è scattato dopo una denuncia presentata contro di lui dal padre della defunta, che si è appellato, per motivare la richiesta di fermo del 31enne, a una norma restrittiva contenuta in un'ordinanza proprio del Comune di Auburn. Questa disposizione vieta infatti la presenza di " urne, scatole, giocattoli e altri oggetti simili " sulle tombe nel cimitero della città.

A detta dei media del posto, i rapporti tra il padre di Hannah e il fidanzato di lei non sarebbero mai stati sereni, con Tom Ford che non aveva approvato la relazione tra la figlia e Hagans. L'arresto del 31enne sarebbe quindi una palese dimostrazione del forte astio nutrito da Tom verso il giovane amato da Hannah.

Hagans è stato poi rilasciato dalle forze dell'ordine, ma dovrà comunque affrontare un processo per " littering ". La prima udienza a suo carico è fissata per il 17 marzo.