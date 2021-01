Il medico accusato di omicidio ​Come curava i pazienti Covid

Un medico è stato arrestato con l’accusa di aver procurato la morte di due pazienti affetti da Covid-19. Il sanitario, in servizio presso un ospedale in provincia di Brescia, è ritenuto responsabile di aver somministrato ai pazienti farmaci ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare.

Come si legge su Adnkronos, i fatti risalgono a marzo, durante le prime fasi dell’epidemia di Coronavirus, quando, soprattutto nel bresciano e nel bergamasco, l’elevato numero di contagiati intasavano le strutture ospedaliere. Dopo due mesi dai decessi, i Nas hanno raccolto indizi e informazioni sufficienti per ritenere che le morti siano state causate da “pratiche mediche assunte consapevolmente da un medico” , e hanno immediatamente aperto un’indagine in accordo con la Procura di Brescia. Gli inquirenti, attraverso accertamenti tecnici di medicina legale, disposti dall’autorità giudiziaria, hanno analizzato le cartelle cliniche di diversi pazienti pazienti deceduti per Covid e hanno riscontrato un peggioramento repentino delle condizioni di salute di alcuni di essi.