Dove arrivano i temporali: i 7 giorni di burrasche

Dopo un fine settimana tranquillo, da domani, lunedì 23 agosto, arriverà il fresco sull’Italia. Oggi, grazie al ritorno di Lucifero, l’anticiclone africano, avremo ancora tempo soleggiato e temperature che sfioreranno i 23-23 gradi sulle aree interne dell’Italia. Dalla serata di oggi però il fresco inizierà a farsi sentire, con i primi temporali in arrivo su Alpi e Prealpi. Almeno secondo quanto affermato dagli esperti di 3bmeteo.com.

Cosa succederà sull'Italia

Il meteorologo Edoardo Ferrara avverte: “La nuova settimana si preannuncia invece decisamente turbolenta, almeno su parte d'Italia, per l'arrivo di venti più freschi dal Nord Europa. Tra domenica notte e lunedì mattina veloce passata di rovesci e temporali al Nord (specie Nordest), che andranno poi a concentrarsi sul Centro Italia, in particolare tra Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria e Marche. Su queste regioni saranno possibili locali nubifragi, grandine e allagamenti”. Nei giorni seguenti poi l'instabilità si riproporrà marcata al Centro, con forti temporali anche tra il Lazio e l’Abruzzo, in locale estensione anche al Sud Italia, in particolare sull’area appenninica e sul versante adriatico.

Le prime regioni della nostra Penisola a essere interessate saranno quindi il Molise, la Puglia e la Basilicata. I meteorologi non escludono anche in questo caso fenomeni locali di forte intensità, anche se alternati a momenti in cui il sole avrà la meglio. Il Nord Italia sarà interessato ancora da qualche rovescio o temporale, in particolare su Alpi, Prealpi, pedemontane e settori di Nordovest. Conseguentemente a questa fase di maltempo le temperature subiranno un calo e il caldo torrido africano andrà ad allontanarsi. Il fresco si sentirà soprattutto sul versante adriatico, dove entro metà della prossima settimana le temperature potranno calare anche di 8-10°C rispetto ai picchi dei giorni scorsi registrati su tutto il Paese.

Venti sostenuti

Il clima sarà più gradevole anche nelle regioni del Nord, mentre si avrà ancora caldo sul versante tirrenico, ma con un tempo più secco e gradevole e in ogni caso ben lontano dai picchi registrati negli ultimi giorni. Il caldo africano interesserà ancora l'area ionica e la Sicilia, ma nella seconda metà della settimana ci sarà anche qui uno smorzamento quantomeno parziale. Particolare attenzione al vento che soffierà a tratti sostenuto dai quadranti settentrionali o da Nordest, specie sul versante adriatico, ma anche sulla Sardegna. Il caldo potrebbe poi tornare a farci una breve visita nel week-end compreso tra sabato 28 e domenica 29 agosto.