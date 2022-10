Attenzione, arriva "Monster": meteo capovolto, cosa succede

Ogni giorno che passa giungono ulteriori conferme: l'anticiclone africano durerà sia per gli ultimi giorni di ottobre ma resisterà anche nei primi giorni di novembre. È questo il responso dei modelli matematici che lascia sconcertati gli stessi meteorologi che non hanno memoria di un periodo di stabilità atmosferica così lungo e duraturo in questo periodo dell'anno. Per la forza, l'estensione e la persistenza l'anticiclone in arrivo sarà ancora più forte di quello attuale e verrà chiamato, non a caso, "Monster".

10°C oltre le medie

" Lavorando nel settore meteo dal 1998 posso dire che ho un'esperienza abbastanza lunga: una persistenza così estrema di caldo estivo non la ricordo. E il peggio deve ancora arrivare! ", afferma Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Dopo tre Ottobrate, Monster porterà anche una Novembrata senza precedenti: da giovedì e per gran parte della prima settimana del nuovo mese, l'alta pressione di origine subtropicale posizionerà il suo centro motore tra regioni alpine, Germania e Francia facendo lievitare le temperature fino a 10°C oltre le medie del periodo.

Il caldo si farà sentire anche sulle montagne che hanno già sperimentato valori praticamente estivi: nella giornata di ieri massime di 18°C si sono registrrate a Bardonecchia, 16°C a Cervinia e 15°C a Cortina giusto per fare alcuni esempi. La Marmolada ha registrato sei gradi a 3.200 metri, per lo 0 termico bisogna salire a 4mila metri. Nei prossimi giorni non andrà meglio ma questi valori potrebbero essere ulteriormente ritoccati verso l'alto.

Quando avremo il picco

L'alta pressione raggiungerà l'apice tra Domenica e lunedì 31 ottobre quando anche in Europa si sperimenteranno valoti termici totalmente inusuali con massime anche di 12°C superiori rispetto alle medie. Accadrà qualcosa di storico che sarà ricordato negli annali della meteorologia così come il 2022 e il mese di ottobre che potrebbero davvero essere i più caldi da quando esistono le rilevazioni. Oltre all'Italia, le anomalie più marcate si avranno tra Austria orientale e Germania settentrionale ma il caldo fuori stagione raggiungerà anche Svezia e Repubbliche Baltiche. Nel nostro Paese toccheremo valori tra 26 e 28°C al Nord soprattutto su Alto Adige, Valtellina e Liguria, valori simili anche su tutte le altre aree. Di conseguenza, anche le temperature minime saranno più elevate delle medie del periodo.

Quando cambierà qualcosa

Per scorgere un cambiamento bisognerà aspettare la fine " della prossima settimana: questa situazione prenderà le caratteristiche tipiche di un blocco anticiclonico molto robusto e stazionario tra Germania e Nord Italia, quindi il meteo resterà caldo e secco per 10 giorni; forse solo al Sud avremo qualche infiltrazione di aria più fresca", spiega Tedici. Le previsioni a medio termine, però, adesso valgono poco: doveva cambiare tutto anche a fine ottobre ma non è accaduto nulla.