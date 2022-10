Oltre 30°C e anticiclone senza fine: cosa sta per succedere

Caldo ed estate: binomio indissolubile che va avanti praticamente dalla fine del mese di maggio. Sono ormai cinque mesi che le temperature sull'Italia sono praticamente fisse oltre le medie del periodo a parte brevi parentesi vissute a settembre. L'anticiclone africano non ne vuole sapere di spostarsi o indebolirsi. Anzi: anche nei prossimi giorni i valori diurni toccheranno valori over 30°C sulle Isole Maggiori e molto vicini a quella soglia anche al Centro-Sud.

Scenari estivi: le previsioni

Come abbiamo visto sul Giornale.it, anche oggi i modelli matematici ci consegnano scenari tipici dei mesi estivi che di fine ottobre: se la stessa configurazione si fosse verificata tra giugno e agosto sarebbe stato molto facile raggiungere picchi anche superiori ai 40°C. Gli esperti de Ilmeteo.it ci dicono che si tratta della terza eccezionale Ottobrata del mese in corso che proseguirà indisturbata anche ai primi di novembre. Da oggi, martedì 25 ottobre, al fine settimana le condizioni meteo non cambieranno di una virgola: massime superiori anche di 6-8 gradi rispetto alle medie del periodo, sole e mitezza ovunque a parte foschie e banchi di nebbia al primo mattino e nella notte sulle zone pianeggianti del Centro-Nord.

La tendenza per il weekend

Tutti i modelli matematici propendono per un fine settimana, l'ultimo di ottobre, con giornate "fotocopia" e valori eccezionali durante il giorno: continuerà ad affluire aria calda e umida dal nord Africa "gonfiando" ancora di più l'anticiclone che ormai staziona da giorni sua sul Mediterraneo ma anche sul gran parte d'Europa centro-meridionale. Per trovare un po' di normalità autunnale bisogna trasferirsi sulle Isole Britanniche e la Scandinavia dove i valori sono in linea con quelli del periodo e non mancano nubi e piogge sparse. Nella gioranta di ieri hanno fatto il giro del web le immagini che ieri sono arrivate da Catania con decine di bagnanti in acqua come fossimo in piena estate.

Il caldo sulle Alpi

L'unica parvenza di normalità è stata la nevicata che ha interessato alcuni settori alpini con la dama bianca che, però, si è presto trasformata in pioggia al di sotto di una certa quota. E non andrà sicuramente meglio nei prossimi giorni quando lo zero termico schizzerà anche al di sopra dei 3.500 metri: si tratta di una quota eccezionale e tipica della stagione estiva.

La tendenza per novembre

L'anticiclone chiamato di "Halloween" ci porterà nel nuovo mese con le stesse condizioni che stiamo vivendo adesso: i primi giorni del mese di novembre sembrano votati a stabilità e soleggiamento generale sull'Italia. Per scorgere un cambiamento sulle mappe dobbiamo rivolgerci al "fanta-meteo", ossia a proiezioni a lungo termine che hanno, adesso, una percentuale molto bassa di realizzarsi vista la distanza temporale. Soltanto dal 7-8 novembre, infatti, potrebbe cambiare radicalmente la situazione atmosferica con un calo termico e il ritorno del maltempo a iniziare da nord.