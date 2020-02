Arriva il noleggio auto "young" per neopatentati

Noleggio auto semplice e smart anche per i neopatentati, giovani guidatori che hanno ottenuto la patente da meno di 12 mesi e vogliono avvicinarsi vivere un’esperienza di guida senza preoccupazioni, nel rispetto della normativa vigente. A lanciare l’iniziativa con il primo prodotto dedicato ai clienti che hanno conseguito la patente da pochi giorni è Locauto che presenta la formula Locauto Young. Novità perché fino a oggi i neopatentati erano esclusi dal mercato del noleggio a breve termine in Italia.

Con Locauto Young si possono scegliere, a seconda del gruppo auto scelto, pacchetti con tariffe flat che comprendono noleggio, coperture danni e furto, oneri di circolazione, aeroportuali e ferroviari, chilometri illimitati, assistenza stradale e Iva a partire da 60 euro al giorno. Si può prenotare e prepagare sul sito locautorent.com, utilizzando l’ app Locautorent, il call center o negli uffici di noleggio della società. Le vetture hanno "motorizzazioni light” come prevede la legge come ad esempio Volkswagen Up, Lancia Y o simili.

“Abbiamo deciso di differenziarci dai competitor e lanciare un’importante rivoluzione nel settore - spiega Raffaella Tavazza, vice presidente di Locauto – rendendo disponibile il servizio di noleggio a breve termine a una nuova fascia di potenziali clienti che richiedono questa possibilità con sempre maggiore frequenza. Accogliere le richieste che arrivano arrivo dalle nuove generazioni ha un forte significato per il nostro Gruppo che ha deciso di lanciare un messaggio di fiducia e apertura al futuro”.

E alle nuove generazioni guarda anche la campagna di comunicazione con cui è lanciato il servizio: “L’ azienda ha creduto da subito nel progetto -aggiunge il direttore comunicazione Giuliano Benaglio - e abbiamo realizzato un piano di comunicazione orientato principalmente ai canali digitalcoerente con una target audience insolita per un’azienda di noleggio auto”.