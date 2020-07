Arrivano i temporali: fenomeni intensi al Centro-Nord

Non è tutto oro quello che luccica: nonostante l'anticiclone africano sia arrivato anche in Italia ed il caldo è in aumento, nelle prossime ore forti temporali colpiranno le regioni settentrionali ed in parte anche il Centro. Le giornate peggiori saranno quelle di giovedì e venerdì.

Ecco i primi temporali

È il segnale che, almeno al Nord, l'alta pressione non è così forte come si pensava. Il cambiamento si farà strada dal pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, quando nubi imponenti si svilupperanno sui cieli di Lombardia, Veneto ed Emilia, le regioni più colpite dai fenomeni temporaleschi che potrebbero risultare anche di forte intensità con grandinate e colpi di vento. Tempo migliore al Centro-Sud con caldo in aumento e punte fino a 38°C in Puglia e sulle due Isole Maggiori. Farà caldo anche su tutte le altre regioni con massime fino a 34-35 gradi ed umidità in aumento.

Maltempo fino a venerdì

I segnali, quindi, ci saranno sin da oggi ma sarà da domani che si aprirà la strada ad una fase instabile con numerosi temporali pomeridiani che, dalle zone alpine e prealpine, si distenderanno sulle pianure del Nord con nuovi fenomeni anche intensi ed un calo termico nelle zone più colpite dalle piogge. Nella successiva notte, come dicono gli esperti, la fase di maltempo si concentrerà sulle pianure lombarde ed emiliane.

Sarà, comunque, un assaggio di quanto accadrà venerdì quando il maltempo colpirà il Nord sin dal mattino con un netto calo termico rispetto alle alte temperature di queste ore. I temporali si sposteranno gradualmente anche sulla Toscana e le zone interne del Centro con acquazzoni anche intensi che potranno provocare locali allagamenti. Nulla da segnalare, invece, dal Lazio alla Sicilia con un quadro meteo che rimarrà stabile e soleggiato e temperature pienamente estive.

Weekend estivo

Almeno stavolta, a differenza di quanto accaduto più volte a giugno e luglio, il fine settimana degli italiana dovrebbe essere salvo: l'alta pressione guadagnerà terreno anche al Nord dove le condizioni meteo torneranno stabili e senza temporali pomeridiani e le massime nuovamente in aumento su valori ovunque superiori ai 30 gradi.

La fine del mese di luglio sembra voler proseguire sui binari classici di stabilità ma senza caldo eccessivo anche se le temperature massime sono previste mediamente di 1-2 gradi superiori alle medie del periodo. Nulla a che fare con altre recenti annate in cui, in numerose zone d'Italia, lo scarto con la media era ben superiore e la canicola non lasciava pace nemmeno durante la notte.