Asintomatici, ma con anticorpi: dal loro plasma arriva la cura?

Su 60 cittadini, 40 sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Ma non avevano nessun sintomo. È il risultato di uno screeneng avviato dall'Avis, in collaborazione con le Università di Pavia e Lodi che hanno effettuato il tampone su alcuni donatori di Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi. Tutti i 40 positivi sono risultati asintomatici: hanno sviluppato la malattia senza accorgersene e hanno prodotto gli anticorpi.

E ora, dal plasma ricco di anticorpi dei pazienti risultati postitivi, si inizierà a sperimentare una nuova terapia, come spiega alla Stampa Gianpietro Briola, presidente di Avis: " La somministrazione del plasma ricco di anticorpi per curare i malati ". L'obiettivo è ricavare " farmaci plasmaderivati da somministrare ai pazienti più fragili con malattie croniche. Oppure come terapia per i malati Covid ".

I donatori di Castiglione d'Adda non sono stati scelti a caso, dato il grande numero di decessi registrati nel paese del Lodigiano: 80 vittime su 4.600 abitanti. " Sapevamo già che nella zona focolaio avremmo trovato un' alta incidenza di positivi asintomatici, con gli anticorpi ", spiega Briola. E infatti, dai test è emerso che il 70% dei donatori sono risultati positivi al Covid-19: un numero che non ha sconvolto il presidente dell'Ordine dei medici di Lodi, Massimo Vaiani, sicuro dell'alto numero di asintomatici, che sfuggono ai dati ufficiali. Per questo, i medici del Lodigiano hanno chiesto che vengano effettuati tamponi a tappeto ma, secondo Vaiani, " forse adesso è anche tardi per farlo, sarebbe stato necessario nelle prime settimane ".