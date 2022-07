"Sono un'associazione a delinquere": giudici in tackle sul centro sociale

Gli esponenti di Askatasuna formano un'associazione per delinquere. Questo il pronunciamento del Tribunale del riesame di Torino sullo storico centro sociale legato all'area dell'Autonomia. Come riportato dall’Ansa, i giudici hanno parzialmente accolto un ricorso della Procura, che aveva chiesto una serie di misure cautelari ipotizzando l'associazione sovversiva. Secondo le prime indicazioni a disposizione, il Tribunale del riesame hanno dato una lettura diversa alle richieste dei pubblici ministeri, senza connotazioni politiche.

Poco meno di un mese fa, la procura di Torino aveva chiuso l’indagine su Askatasuna, contestando l’associazione sovversiva. Un’ipotesi di reato diretta a 16 persone su un totale di 28 indagati e per la quale erano stati chiesti sette arresti, non concessi. Da lì, il ricorso al Tribunale del riesame. L’agenzia di stampa rimarca che i provvedimenti non sono immediatamente esecutivi: la decisione può essere impugnata in Cassazione.

Il centro sociale Askatasuna è considerato uno dei più grandi e influenti in Italia e negli ultimi anni è stato spesso protagonista di episodi di cronaca. L’indagine è stata condotta dalla Digos, portata avanti grazie a migliaia di intercettazione svolte a partire dal 2019. Nel dossier preparato dalla Procura torinese sono stati registrati i tentativi di egemonizzare il movimento No Tav della Valle di Susa, ma non solo. I pubblici ministeri hanno acceso i riflettori sui tentativi di infiltrarsi tra gli ambientalisti di Fridays for Future e, come riportato da Sky Tg24, di aiutare i migranti “purchè aderiscano all’ideologia e alle iniziative del gruppo” .