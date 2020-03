Assessore Regione Lombardia positivo al test del Covid-19

L'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, " è risultato postivo al coronavirus ". Ad annunciarlo sono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, in una nota.

Dato il caso positivo al Covid-19, ora tutti i membri della Giunta regionali dovranno effettuare il test, per accertarsi di non aver contratto il virus. " Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità - aggiungono infatti dalla Regione- tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento ". Poi, dopo aver ottenuto gli esiti, verranno arrivate " le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità per i contatti diretti ".

Attilio Fontana e Giulio Gallera hanno anche specificato che oggi non potranno recarsi a far visita agli ospedali della "zona rossa", come previsto: " Siamo costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona ", hanno dichiarato.

Pochi giorni fa, lo stesso presidente della Regione Lombardia aveva annunciato che una sua collaboratrice era risultata positiva al test per il coronavirus. "Da oggi qualcosa cambierà - aveva annunciato su Facebook- Anch'io mi atterrò a quelle che sono le prescrizioni date dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che preservi le persone che mi circondano, che vivono con me e che lavorano con me ". Attilio Fontana era stato poi sottoposto al test, risultato negativo. Come lui, anche " tutta la mia squadra, i miei collaboratori, gli assessore che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando della emergenza di questa infezioni " sono stati sottoposti al test. Nessuno aveva contratto l'infezione.

Il contagio dell'assessore lombardo ha spinto gli assessori al Welfare e alla Protezione civile, Giulio Gallera e Pietro Foroni, a rinviare la visita, prevista per oggi, agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona, dove sono ricoverati la maggior parte dei pazienti della zona. I due assessori erano attesti per le 9.30 all'ospedale Maggiore di Lodi, da dove si sarebbero collegati con Palazzo Lombardia, per partecipare alla seduta di Giuta delle 10. Ma ora, visto che tutti i membri della giunta dovranno sottoporsi ai test per accertamenti, anche la seduta è stata rinviata. Secondo quanto apprende AdnKronos, la seduta verrà rimandata ai prossimi giorni.