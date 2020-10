"Hai mascherina al contrario" Bassetti reagisce: zittisce tutti

L'invito a rispettare le regole per evitare il rischio di diffusione del Coronavirus viene correlato da un autoscatto con indosso una mascherina al contrario, così l'infettivologo Matteo Bassetti finisce nel mirino di alcuni internauti che hanno replicato al post caricato sulla pagina personale Instagram.

Alcuni commenti sono stati effettuati in modo più "leggero", altri erano decisamente sopra le righe, tanto che il direttore della Clinica malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova si è trovato costretto a replicare con un ulteriore intervento: "In corsia si lavora in maniera dura e può capitare che quando sostituisci la mascherina la metti al contrario. Ieri qualcuno me lo ha fatto notare in maniera simpatica. C’è invece chi lo ha fatto in maniera stupida" , si è lamentato infatti Bassetti.

Nel suo post iniziale, quello associato alla foto "incriminata", l'infettivologo ha rinnovato ancora una volta l'invito a rispettare le regole per limitare gli episodi di contagio: "Noi sanitari stiamo facendo la nostra parte negli ospedali. Il lavoro è tanto e duro qui nelle nostre corsie, ma abbiano grandi soddisfazioni con le nostre cure. Anche i cittadini però devono fare la loro parte. Tutti. Rispettando le regole e il prossimo" , ha spiegato Bassetti ai suoi follower su Instagram.

Il sistema da adottare è sempre lo stesso, e non è concesso distrarsi e perdere di vista l'obiettivo, visto l'incremento del numero di contagi. Il consiglio, per quanti ritenessero di manifestare dei sintomi compatibili con quelli caratteristici del Covid-19, è quello di contattare immediatamente il medico di famiglia e di pretendere da lui una visita domiciliare. C'è però un ulteriore invito di altrettanta importanza, dato l'elevato rischio di congestionamento delle strutture ospedaliere, ovvero quello di stare a casa nel caso in cui le condizioni di salute non siano preoccupanti, "evitando di richiedere o di eseguire il tampone se non appropriato e prescritto da un medico, evitando di fare scorta di farmaci (nell’idea che prima o poi possano servire)" , consiglia l'infettivologo. "Solo remando tutti insieme dalla stessa parte ce la faremo. Uniti si vince" , conclude.