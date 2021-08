Attacco hacker, spunta il riscatto: chi ha colpito il Lazio

Un grave attacco hacker, senza precedenti, ha coinvolto il Ced regionale del Lazio e ha portato alla disattivazione di diversi sistemi, compresi quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Da più di 36 ore sono in corso accertamenti della Polizia Postale, d'intesa con la procura di Roma. Nelle mani degli hacker ci sono i dati sanitari di tutti i cittadini, anche delle cariche più alte dello Stato e dei principali rappresentanti della classe dirigente politica ed economica. Per dare un’idea, anche del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e di tutta la classe dirigente del Paese.

Cosa si sa

Al lavoro non solo i nostri servizi segreti, ma anche i servizi di intelligence dei Paesi alleati. Tutti hanno definito questo attacco come “il più pericoloso e delicato mai visto in Italia”. Dell’attacco in sé si stanno occupando la procura di Roma e la Polizia postale. Mentre della sua natura e della sua origine i servizi di intelligence. Senza contare tutti gli esperti che stanno ancora cercando di neutralizzare il virus.

L'attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio è partito qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Secondo quanto emerso fino a questo momento, l'attacco sarebbe avvenuto con ransomware cryptolocker, un malware che di solito viene utilizzato per estorcere denaro, mentre in questo caso specifico non ci sarebbe stata una richiesta di riscatto. Anche se, stando a quanto appreso dall'AGI, gli autori dell'attacco, forse un'organizzazione internazionale, la scorsa notte avrebbero avanzato una richiesta di riscatto in bitcoin. Ieri pomeriggio sarebbe stata trovata una mail con la quale veniva indicato un indirizzo elettronico a cui pagare il riscatto, senza però indicare l’ammontare della cifra.

I dati sensibili non intaccati dal virus

Sembra anche che i dati sensibili contenuti nei sistemi non siano stati intaccati dal malware, ma la preoccupazione è che i dati sanitari della classe dirigente italiana possano essere venduti sul mercato nero. Con una prima informativa i magistrati apriranno formalmente un fascicolo dove al momento è ipotizzabile l'accesso abusivo a sistema informatico. Altro verrà poi aggiunto in base agli elementi che emergeranno dalle indagini in corso che puntano a fare luce sull'origine dell'attacco. Da capire anche se questo possa essere riconducibile in qualche modo alla galassia No-vax.

Dal punto di vista tecnologico non sarebbe comunque stato un attacco particolarmente sofisticato. Tutto sarebbe stato amplificato dalla fragilità del sistema di sicurezza delle nostri reti periferiche, come quella del Lazio. Per il momento le vaccinazioni riprenderanno in formato cartaceo. Gli hacker sarebbero riusciti a entrare nel sistema informatico della Regione Lazio attraverso una postazione lasciata aperta, da un computer collegato alla rete dell’agenzia Lazio Crea. Da capire ora se sia stata una dimenticanza o un’azione voluta.

Un nuovo attacco nella notte