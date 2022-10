Attenti al "Wax". Cos'è la nuova droga che circola tra i ragazzi

Sequestata una bottiglietta di Wax nel Ponente ligure. Lo stupefacente, largamente in voga fra i giovani, è stato sequestrato dagli agenti del commissariato di Imperia, che hanno provveduto a denunciare due ragazzi, uno di 25 anni e uno minorenne. Il contenitore con la droga, così come alcune dosi di hashish e cocaina rinvenute addosso ai giovani, è stato sequestrato.

Attenzione alla nuova droga

Conosciuta come Wax, ma anche come Honeycomb, Sugar, Budder o Crumble, la sostanza stupefacente che sta prendendo sempre più piede fra i giovani è un concentrato di cannabis in cera e può contenere anche fino all'80% del principio attivo della pianta.

Il suo aspetto è molto simile a quello della cera d'api, e per questa ragione è stata ribattezzata Wax. Il suo utilizzo, tuttavia, è ben diverso. Questa nuova droga viene estratta tramite solventi dalle cime della cannabis e in tal modo si ottiene un concentrato spesso impiegato come additivo ai liquidi dei comuni vaporizzatori. Si tratta di uno stupefacente davvero pericoloso, perché l'elevata concentrazione del principio attivo della cannabis dà immediatamente degli effetti al consumatore, con alto rischio di overdose.

In realtà non si parla di Wax soltanto da ora. Questa droga ha cominciato a girare fra i giovani già dal 2016, ma si trattava di pochi casi. Recentemente, purtroppo, pare che il consumo di questo stupefacente sia parecchio aumentato. I ragazzi la inalano. In certi casi, invece, può essere addirittura assunta oralmente.

Il sequestro di ieri

Nel corso della serata di ieri, martedì 18 ottobre, gli agenti della polizia di Imperia hanno fermato i due ragazzi nel corso dell'attività di pattugliamento del territorio. La volante stava passando nell'area del porto di Imperia quando due giovani hanno tentato la fuga. Un comportamento sospetto che ha subito destato preoccupazione negli uomini in divisa.

Al termine di un breve inseguimento – i ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter -, i poliziotti sono riusciti a imporre il fermo e a procedere con i controlli. Il maggiore dei due, un 25enne, è risultato privo di patente. Addosso aveva invece circa 5 grammi di droga, fra cocaina e hashish, oltre che una bottiglietta in alluminio contenente della Wax. Non solo. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono state rinvenute anche delle banconote di piccolo taglio, probabile ricavo dell'attività di spaccio, dei bilancini elettronici e anche una confezione di sostanza steroide.

Entrambi i ragazzi sono stati denunciati per la normativa sugli stupefacenti. In particolare, le accuse per il 25enne sono quelle di ricettazione per la detenzione di sostanze anabolizzanti. Il minorenne, invece, è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.