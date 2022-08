L'auto travolge i tavolini del bar: paura e feriti in Brianza

Uno stop non rispettato è bastato a innescare una reazione a catena potenzialmente mortale. A Giussano, in Brianza, un'auto ha travolto i tavolini esterni di un bar ferendo in maniera gravi i clienti che erano lì seduti. Oltre a quattro avventori, che in quel momento stavano tranquillamente prendendo un aperitivo (l'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno), è rimasto lievemente ferito il titolare del bar, un 28enne. Ad avere la peggio è stato un uomo di 55 anni, trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, con traumi alle gambe e al bacino. Al momento è in condizioni stabili e fuori pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'incidente sarebbe stato provocato da una 80enne di Carugo (Como), che non aveva rispettato la segnaletica. La donna al volante sarebbe finita addosso alla Jeep Compass guidata da una 52enne, la quale - perdendo il controllo del veicolo - si è schiantata contro un albero per poi piombare sui tavolini del bar "Rever", in via Rimembranze. Le persone che in quel momento si trovavano all'esterno del locale sono state d'improvviso travolte. Tra i feriti, anche un altro cliente di 46 anni trasportato in ospedale a Desio (Monza) con traumi giudicati non gravi. Negli ospedali di Carate Brianza e Verano Brianza sono in osservazione con ferite lievi una 23enne e un uomo.

Dopo l'incidente i soccorsi sono intervenuti con quattro ambulanze, un'automedica e un elicottero da Como. Nel loro intervento i vigili del fuoco hanno impiegato anche i moduli di supporto di Seregno e Lissone – altri due paesi della provincia – oltre all'autopompa di Desio. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della polizia locale di Giussano e i carabinieri della compagnia di Seregno: nelle prossime ore verranno sentite anche le donne al centro dello scontro tra vetture, trasportate all'ospedale di Monza dopo l'impatto.

L'episodio, se pur caratterizzato da dinamiche differenti, ha richiamato alla memoria quanto accaduto nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, dove due auto fuori controllo erano piombate sulla spiaggia seminando il panico. In quel caso, fortunatamente, non si erano registrati feriti.