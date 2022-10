L'auto contro una casa. Morti tre bambini e la loro mamma, grave il papà

Terribile incidente stasera a Reggio Emilia, in localita Villa Gaida. Un'auto con a bordo un gruppo composto da cinque persone è uscita fuori strada, schiantandosi contro una casa disabitata. A perdere la vita una giovane donna di 22 anni e tre bambini, tutti e quattro sono morti sul colpo. Ancora vivo, invece, l'uomo alla guida del veicolo, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

La tragedia

L'incidente mortale si è verificato intorno alle ore 20 sulla SS9 via Emilia in localita Villa Gaida, una frazione del comune di Reggio. Il gruppo di persone, tutte di origini albanesi, stava viaggiando a bordo di una Fiat Stilo nera quando il veicolo è improvvisamente andato fuori strada, finendo contro una casa disabitata all'altezza del numero 52 di via Newton a Cadè. Il mezzo si è accartocciato su se stesso, e chi lo ha visto ha subito temuto il peggio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, composti dagli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Come anticipato, a perdere la vita sono una donna di 22 anni e tre bambini di 2, 10 e 12 anni. Tutti sarebbero morti sul colpo, e i corpi sono stati estratti con difficoltà dalle lamiere. Trovato in gravi condizioni, invece, l'uomo che era alla guida del veicolo. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Reggio Emilia.

Non sappiamo se si trattasse di una famiglia. Stando alle ultime informazioni, la 22enne era per certo la madre del bimbo più piccolo.

Le indagini e le polemiche

Le indagini sono in corso. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi necessari per risalire alle dinamiche del gravissimo incidente, e la strada è stata chiusa al traffico. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di estrarre ciò che resta dell'auto dalle pareti della casa contro cui si è schiantata. Secondo le ultime indiscrezioni, la vettura si stava dirigendo verso Sant'Ilario.

A quanto pare si discuteva da tempo in merito a quel tratto di strada, definito come molto pericoloso. Molti automobilisti decidono di percorrerlo quando il percorso sulla A1 è molro congestionato.

Da anni, però, i cittadini di Cella, Cadé e Gaida protestano per lo smog e per la pericolosità della strada, inoltrando segnalazioni alle istituzioni e all'Anas, con tanto di richieste per autovelox. Tanti gli incidenti già accaduti su quella strada, alcuni anche mortali.