Auto finisce nel fiume Adda, muore una 44enne. Arrestato il marito

I carabinieri di Fara Gera D'Adda, nel Bergamasco, hanno arrestato Carlo Fumagalli, accusato di omicidio volontario e aggravato nei confronti della moglie Romina Vento, la 44enne che nella notte tra il 19 e il 20 aprile era finita tra le acque del fiume Adda con la sua macchina. Alla guida dell'auto vi era l'uomo, un italiano di 49 anni, che ha raggiunto la riva a nuoto. Il marito sarebbe ritenuto responsabile di aver provocato la morte per annegamento della propria compagna. Alcuni testimoni oculari, che hanno lanciato l'allarme, avrebbero visto l'autovettura che a velocità sostenuta passava nel varco esistente tra due tratti di guard-rail della strada che costeggia l'Adda terminando la corsa nel letto del fiume, dove si inabissava quasi completamente. I testimoni avrebbero udito una voce femminile chiedere aiuto e successivamente, accese le torce dei cellulari, avvistato un uomo che, nuotando fino alla lingua di terra presente in mezzo al fiume, vi scompariva dentro tra la folta vegetazione presente.

La donna lascia due figli che non erano con lei in auto, al contrario di quanto si pensasse in un primo momento. Alcuni testimoni, infatti, hanno raccontato di aver sentito il marito gridare: "Mio figlio, mio figlio!" e subito dopo lo hanno visto gettarsi tra le acque. Si è dunque temuto per le sorti del bambino della coppia, che invece si trovava a casa con la sorella maggiore. Il corpo senza vita della vittima è stato recuperato dai sommozzatori di Treviglio a circa trecento metri dall'auto, una Peugeot station wagon bianca.

La salma della donna sarà sottoposta all'autopsia per ulteriori chiarimenti selle cause della morte e verranno fatti alcuni rilievi sulla macchina che al momento del ritrovamento si trovava in un tratto in cui il livello dell'acqua è molto bassa.

Allo stato l'accusa per l'uomo è di omicidio volontario aggravato. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Raffaele Assanelli.