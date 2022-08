Auto con guida automatica, terribile incidente in Germania

Non solo errori umani. Spesso affidandosi alla tecnologia se ne commetono di enormi. È il caso di un gravissimo incidente d'auto accaduto nei pressi di Reutlingen (nel Baden-Württemberg) dove una Bmw iX con cinque persone a bordo tra cui un bambino, è uscita di strada mentre affrontava una curva, colpendo frontalmente un furgone e provocando la morte del 33enne alla guida. A cascata, l'autista 70enne della macchina precedentemente colpita, ha perso il controllo del mezzo, e si è schiantato contro un altro veicolo con a bordo due persone, spingendolo fuori strada e provocando un incendio.

Tutto questo è accaduto durante un test con auto a guida automatica, in una impressionante e fatale catena di eventi che, in teoria, dicevano evitare proprio gli errori umani alla guida. La Bmw al momento non ha rilasciato nessun commento sull'accaduto: un modo forse per prendere tempo e verificare il comportamento del guidatore dell'auto sottoposta al test. Spezzando una lancia a favore delle case produttrici di questo tipo di automobili, una ricerca americana del 2021 condotta dal Dipartimento dei Trasporti ha dimostrato, indagando sugli incidenti nelle prove in California, che in moltissimi casi il problema è legato purtroppo all'errore umano.

Dei 166 incidenti stradali verificatisi, 83 sono sono da imputare ad un errato controllo dei comandi da parte del conducente e solo due di questi sono stati causati da un errore del software. Il resto (81 incidenti) sono tutti da attribuire a un errore del guidatore, provocati da altre auto o da pedoni imprudenti. A disposizione ci sono anche i dati dal 1° luglio 2021 al 15 maggio 2022. 392 incidenti che hanno coinvolto automobili simili, sempre con guida automatica, che hanno portato ad un bilancio di 6 morti e 5 feriti gravi. L'80 per cento di questi, hanno coinvolto auto della Tesla. Dati questi che se da una parte danno un impulso alla ricerca tecnologica di questo settore in grave crisi, dall'altra fanno comprendere come il traguardo della sicurezza sia comunque ancora lontano.

Il dibattito è aperto e molto acceso, visto che al contrario di un software che si può migliorare, la perdita di vite umane non ha soluzione. I sostenitori di questa visione futuristica puntano il dito sul moltiplicarsi degli incidenti a causa di guidatori in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o distratti dall'uso del cellulare. Però a quanto pare, anche le auto con guida automatica possono provocare incidenti.

Come funziona queso tipo di tecnologia

Un'auto a guida autonoma utilizza la tecnologia per sostituire il conducente con sistemi di sicurezza adatti per guidare in modo autonomo sulle strade. Questo tipo di veicoli prevede una combinazione di sensori, telecamere, radar e intelligenza artificiale, per monitorare le condizioni della strada, spostarsi tra diverse destinazioni senza necessità di un intervento umano. I livelli di guida assistita e autonoma attualmente previsti sono 6. L'auto coinvolta nel terribile incidente in Germania era a livello tre. Al momento quindi eliminare ogni possibilità di incidenti, rimane un'utopia.