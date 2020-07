Lunghe code in Liguria: adesso scatta l'indagine

Il caos che coinvolge le autostrade liguri non tende sbloccarsi. Adesso la procura di Genova, a fronte di molti esposti, tra i quali quello della Regione Liguria, ha aperto un fascicolo sui disagi causati dai cantieri dovuti alle ispezioni e agli interventi per mettere in sicurezza le gallerie presenti sulla rete autostradale ligure.

La procura apre un fascicolo

I magistrati hanno chiestio chiarimenti direttamente al ministero dei Trasporti e ad Aspi riguardo le modalità, le tempistiche degli accertamenti e sulla anticipazione della fine delle ispezioni e il differimento degli interventi meno urgenti. Nel fascicolo aperto dalla procura sono contenuti anche gli esposti fatti dalle pubbliche assistenze del Levante che hanno denunciato ritardi nell’assistenza ai pazienti e nel trasporto in ospedale. Molte le ambulanze e le automediche che sono rimaste bloccate negli ingorghi stradali.

Lo scontro tra la Regione Liguria e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sembra destinato a darsi appuntamento in tribunale. Il presidente Giovanni Toti ha affermato di essere "pronto a chiedere i danni. Presenteremo al tribunale civile di Genova una richiesta formale di risarcimento che cercheremo di quantificare attraverso adeguate perizie". Della stessa idea del governatore anche albergatori, trasportatori e terminalisti del porto. Intanto sulle autostrade si accumulano chilometri di code. Sulla A26 si sono registrati fino a 8 chilometri di coda in direzione Voltri.

L'ultimatum: una nuova proposta entro il w-e

L’idea del Mit di terminare i cantieri entro il 10 luglio sembra ormai naufragata. C’è chi parla del 15 e chi addirittura di sabato 18. Autostrade, nella persona dell'ad Tomasi, ha risposto di essere disposta a rivedere il piano, ma a patto che la revisione sia concordata col concedente. Il governo pretende da Autostrade per l'Italia una nuova proposta entro il fine settimana, che tuteli l'interesse degli italiani a partire dalla revisione delle tariffe, da risorse compensative e da cambio di passo su manutenzione e controlli. Oltre a sanzioni in caso di inadempimento alle manutenzioni. L'ultimatum vorrebbe così risolvere il contenzioso creatosi dopo il crollo del Ponte Morandi. Le proposte avanzate finora non sarebbero state ritenute soddisfacenti e non possono interrompere la procedura di risoluzione della concessione ad Autostrade per l'Italia.

Situazione drammatica