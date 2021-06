"Aveva un buco in testa": lo scempio su bimbi e il 74enne ad Ardea

Uno scempio quello che Andrea Pignani, 34enne di Ardea, ha compiuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 giugno sul litorale romano, quando ha sparato a due fratellini, Daniel e David Fusinati, di 10 e 5 anni, e a un anziano che stava andando in bicicletta, Salvatore Ranieri.

Lo scempio in strada

Un testimone, Francesco Rizzo, ha raccontato: “Sono arrivato dopo 5, 10 minuti, ho visto l'anziano morto a terra e i bambini ai quali i medici stavano facendo il massaggio cardiaco. L'anziano aveva un buco di proiettile in testa con sangue mentre i bambini avevano sangue sul petto". Una scena da incubo quella che il testimone si è trovato davanti agli occhi per strada. Rizzo ha anche parlato dell’omicida, che si è poi tolto la vita utilizzando la stessa pistola usata per lo scempio, asserendo di aver “sentito gente del posto che si lamentava in passato, perché questa persona sparava in strada. Abito qui da 5 anni, è un posto tranquillo, mai successo nulla, giusto qualche furto".

L’arma usata dal 34enne, che lo scorso anno era stato sottoposto a Tso, Trattamento sanitario obbligatorio per aver minacciato la madre con un coltello, era una Beretta calibro 7,65. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, la pistola apparteneva al padre morto a novembre 2020 che lavorava come guardia giurata. Il decesso dell'uomo sembra non fosse noto alla stazione dei carabinieri di Tor San Lorenzo. Ai militari sarebbe dovuta pervenire una segnalazione sulla detenzione della pistola da parte della famiglia, ma questo non è mai avvenuto.

Aveva minacciato la madre con un coltello