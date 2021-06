Ardea, spara e uccide un uomo e 2 bimbi: "Era già stato segnalato"

"Ero al supermercato e ho sentito gli elicotteri e le sirene". A raccontarlo a ilGiornale.it è uno degli abitanti del consorzio Colle Romito di Ardea dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco contro un anziano e due bambini in strada, uccidendoli, e poi si è barricato in casa.

"La famiglia di chi ha sparato era già stata segnalata dal consorzio", ci spiega, raccontandoci che già in passato avevano creato problemi ai vicini. Lo conferma anche il sindaco: "La persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso", ha detto Mario Savarese all'Agi.

Tra le villette e nei giardini del consorzio, abitate per lo più da famiglie, è scattata la paura al suono degli spari. Gli abitanti sono barricati in casa, nessuno osa uscire. "I bimbi morti li conosciamo, si chiamavano Daniel e David, ci racconta ancora il residente.

I piccoli avevano solo 10 e 5 anni. A ucciderli sarebbe stato un 34enne con problemi psichici che si è rinchiuso nel suo appartamento di via Colle Romito. Si tratta di un consorzio di villette a schiera unifamiliari e bifamiliari con giardino, parchi e strutture sportive. Una zona abitata per lo più da famiglie. Come quella di Daniel e David, la cui vita è stata strappata in una domenica estiva, la prima dalla chiusura della scuola. Erano nel parco vicino al campo di calcio, a 30 metri da casa loro, probabilmente a giocare prima del pranzo. Proprio in quel momento nella stessa zona passava il 74enne, anche lui raggiunto dai proiettili. Subito soccorsi, i tre sono stati trasportati in elisoccorso in ospedale, ma per loro non c'è stato nulla da fare.

Intanto i carabinieri del gis si preparano a un'irruzione nell'edificio in cui il killer si è barricato. L'uomo è da solo in casa, mentre all'esterno, insieme ai militari, c'è la madre. Non è chiaro chi dei tre fosse l'obiettivo: non ci sarebbe stata nessuna lite prima dei tre colpi di pistola.