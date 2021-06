Spara in strada ad anziano e bimbi: terrore alle porte di Roma

Notizia in aggiornamento

Due bambini e un anziano sono morti dopo essere stati colpiti e feriti da alcuni colpi di arma da fuoco ad Ardea, sul litorale poco lontano dalla capitale. L'anziano e i due bimbi sono morti. Entrambi i piccoli erano stati trasportati in elisoccorso in due ospedali diversi. In seguito alla chiamata alle forze dell’ordine, sul luogo sono giunti i carabinieri. I militari di Anzio e Pomezia stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il responsabile sarebbe stato individuato, si tratterebbe di un 34enne con problemi psichici, ora barricato in casa.

L'autore della sparatoria barricato in casa

La sparatoria è avvenuta in via degli Astri nel consorzio Colle Romito ad Ardea, un piccolo centro sul litorale sud di Roma. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 giugno, i carabinieri sono accorsi dopo numerose segnalazioni che parlavano di colpi di arma da fuoco. Arrivati sul luogo indicato, i militari hanno trovato due bambini e un anziano feriti, che immediatamente sono stati soccorsi dagli operatori del 118. L'anziano e i due bambini rimasti colpiti sono deceduti. Secondo quanto ricostruito, l'anziano e i due bambini sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in un parco pubblico in via degli Astri, ad Ardea. A sparare sarebbe stato un 34enne con problemi psichici che si è poi barricato all'interno di un appartamento. Sul posto stanno operando i carabinieri del Gis, militari negoziatori e una squadra dell'Api del comando provinciale di Roma.

L’autore del ferimento sarebbe stato individuato dai carabinieri, ma ancora non sono state rese note le sue generalità nè se vi siano rapporti di conoscenza o parentela con i feriti. L’uomo, un 34enne, che ha sparato per strada e ha colpito due bambini e un anziano, si troverebbe in questo momento barricato in un appartamento ad Ardea. Oltre ai carabinieri locali, sul luogo si starebbero dirigendo anche le aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma. L'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha scritto in una nota: "Ho avuto una prima relazione dalla Direzione Sanitaria dell'Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un'automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori" .

Ancora sconosciuto il movente

Anche Mario Savarese, sindaco di Ardea, interpellato dall'AGI, ha commentato il grave episodio: "Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell'ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso". Ha quindi aggiunto che "le forze dell'ordine hanno circoscritto l'area, in ogni modo non c'è alcun pericolo per le persone".

