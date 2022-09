"Avremo Calenda e... coso". Annunziata sgambetta Renzi in tv

I più ingenui avranno pensato a un semplice lapsus. A una momentanea amnesia da campagna elettorale o forse all'ennesima gaffe della conduttrice. Eppure, quella dimenticanza sembrava tutt'altro che casuale. Ieri, al termine del proprio programma in onda su Rai3, Lucia Annunziata ha pronunciato una frase interpretata da molti come uno sgambetto a Matteo Renzi. Comunicando gli ospiti della prossima puntata di Mezz'ora in più, infatti, la giornalista ha scordato - guarda caso - proprio il nome del leader di Italia Viva e lo ha sostituito con un'espressione piuttosto singolare.

" La prossima domenica avremo l'ultima puntata degli speciali elettorali. Dovrebbero venire il Pd, Forza Italia e poi c'è la terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e... coso ", ha affermato Lucia Annunziata, senza nemmeno sforzarsi di ricordare quel nome così difficile - a quanto pare - da tenere a mente. Senza troppa immaginazione, si deduce che il soggetto dimenticato dalla giornalista fosse Matteo Renzi, dal momento che si stava parlando proprio del terzo polo di cui l'ex premier è leader assieme a Calenda. Il dettaglio spiazzante è che la conduttrice salernitana non si sia successivamente ingegnata per rammentare quel nome o per utilizzare un'espressione meno imprecisa.

"Domenica prossima avremo la lista di Calenda e...COSO"



pic.twitter.com/KTTBD16KCI — Massimo Falcioni (@falcions85) September 11, 2022

La perifrasi usata dell'ex presidente Rai è stata chiaramente notata da diversi telespettatori, che sui social hanno manifestato un certo disappunto. " Il problema è che essendo seduta su una sedia pubblica da anni ormai l'Annunziata pensa di poter dire quello che le pare e quindi anche di chiamare 'coso' Renzi senza tanti scrupoli né imbarazzi ", ha lamentato un'utente, Grazia. " Non sarebbe più semplice e signorile chiedere scusa a Renzi per averlo chiamato 'coso' piuttosto che ricevere tante critiche? ", ha invece postato un altro commentatore. Tra le osservazioni più inviperite, chiaramente, quelle dei simpatizzanti di Italia Viva e del terzo polo.

Così, non passa settimana che la Annunziata non riesca a far parlare di sé. Per un motivo o per l'altro. La scorsa domenica, ad esempio, la giornalista aveva fatto notizia per un acceso botta e risposta con Matteo Salvini. Infastidito dall'impostazione dell'intervista, il leader della Lega aveva criticato la conduttrice per aver riservato ampia parte del loro colloquio ai presunti legami con la Russia e non ai temi cruciali per il Paese.