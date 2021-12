Dopo "Azelio" Ciampi a Roma spunta "Begnamino" Franklin

Cambia il sindaco, cambiano le amministrazioni, ma i problemi di Roma sono sempre gli stessi. E non ci riferiamo a quello dei rifiuti, nonostante anche su quell'argomento ci siano aspetti interessanti da approfondire. Il municipio di Roma Capitale ha un evidente problema con le "g" nelle sue comunicazioni. Dopo Carlo "Azelio" Ciampi scritto sulla targa di una parte di lungotevere intitolata all'ex presidente della Repubblica, che sarebbe dovuta essere inaugurata in presenza della vedova sotto la guida di Virginia Raggi, ecco che a Trastevere è comparso "Begnamino" Franklin.

A segnalarlo è Stefano Cappellini, capo della redazione politica de la Repubblica, che su Twitter ha pubblicato l'esilarante cartello comparso a Roma per segnalare i lavori in corso nella strada di Trastevere. All'ex presidente della Repubblica italiana la "g" dal nome gliel'hanno tolta, al padre fondatore degli Stati Uniti d'America gliel'hanno aggiunta. Forse in Capidoglio credono esista una sorta di compensazione in tal senso.

A Testaccio c'è un amico di Carlo Azelio pic.twitter.com/tHALmCUQ4d — Stefano Cappellini (@il_cappellini) December 16, 2021

Nel rione Testaccio di Trastevere il nome di Benjamin venne italianizzato in Beniamino. Era il 1886, Roma era in espansione e questo nuovo rione venne dedicato ai nuovi inventori e alle figure importanti per la scienza, la navigazione e l'artigianato. Leopoldo Torlonia, duca di Poli e Guadagnolo, nonché assessore facente funzioni sindaco di Roma nel dal 1882 al 1887, mai avrebbe pensato che uno dei suoi successori potesse storpiare in questo modo il nome di uno dei personaggi più influenti del XVIII secolo.