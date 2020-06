Bambini in aereo, arrivano i copri-mascherina ispirati ai fumetti

Mascherine speciali - o meglio copri-mascherine - ispirate ai fumetti da indossare durante il volo e dedicate ai bambini in viaggio. È un’iniziativa di easyJet con l’artista irlandese Will Sliney, celebre per il suo lavoro per i fumetti Marvel, Spider-man -Star Wars e fa seguito all'annuncio della ripresa delle operazioni a partire dal 15 giugno con l'introduzione di nuove misure a tutela della salute e della sicurezza a bordo.

Tra queste c’è anche la richiesta a tutti i passeggeri, compresi i bambini con più di sei anni, di indossare sempre le proprie mascherine protettive. Così i nuovi copri-mascherine a fumetti sono stati creati per migliorare l'esperienza a bordo sia per i bambini che per i genitori: "Leone" e "Pilota" saranno messi gratuitamente a disposizione dei bambini che quest'estate voleranno con easyJet dai principali aeroporti europei, su alcune rotte selezionate.

"L’idea di collaborare con un fumettista per creare dei copri-mascherine su misura per i bambini è venuta perché sappiamo che l'ambiente dell'aeroporto potrebbe sembrare diverso e forse scoraggiante per i viaggiatori più giovani quando riprenderanno i voli e speriamo aiutino i bambini a divertirsi a volare con noi durante l'estate e che questo renda le cose un po' più semplici anche per i genitori - ha detto David Morgan, direttore delle operazioni di volo di easyJet -. Sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio rimangono la nostra massima priorità ed è per questo motivo che, oltre a richiedere ai clienti e all'equipaggio di indossare le mascherine, stiamo mettendo in campo una serie di misure che aumentano la sicurezza in tutte le fasi del viaggio: dalla disinfezione degli aeromobili alla sospensione del servizio di ristorazione a bordo in questa fase iniziale”.

"Volare con le mascherine è un'esperienza nuova per tutti, soprattutto per i più piccoli, quindi spero che questi disegni divertenti, ispirati ai personaggi dei fumetti, aiutino a incoraggiare i bambini a indossarle a bordo - ha spiegato il fumettista Will Sliney che le ha firmate -. L’idea della combinazione tra leone e pilota futurista è quella di tirare fuori il supereroe che è in tutti i giovani viaggiatori. Anch’io sono un genitore e so quanto a volte possa essere difficile viaggiare, quindi spero che questi divertenti copri-mascherina possano aiutare a rendere le cose più semplici anche per mamme e papà“.

EasyJet, che ha sua base più importante in Italia nel Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa gestito da Sea, riprenderà gradualmente le operazioni dal prossimo 15 giugno. In Italia volerà inizialmente da 8 aeroporti con voli nazionali che collegheranno Milano Malpensa a Palermo, Catania, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia. Dal primo luglio riprenderanno le operazioni internazionali da 16 aeroporti italiani, incluse le due basi di Napoli e Venezia.

É stato introdotto un set aggiuntivo di misure che contribuiranno a garantire la salute e la sicurezza di tutti i passeggeri e degli equipaggi. Tra le nuove misure ci sono la disinfezione anche approfondita degli aeromobili, l'obbligo di indossare la mascherina sia per i passeggeri sia per il personale di cabina e di terra e, almeno nella prima fase, la sospensione del servizio di ristorazione a bordo dei voli, tutti a corto raggio. Misure nella fase di ripartenza individuate e definite in accordo con le autorità aeronautiche Icao ed Easa, “nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità nazionali competenti e in linea con le norme di tutela della salute”.

Questa settimana easyJet ha anche presentato ai clienti il proprio impegno per tornare "in Europa con fiducia", sottolineando la promessa di tutelare la salute dei passeggeri attraverso l’introduzione di nuove misure di bio-sicurezza riaffermando l'impegno per la sostenibilità, ad esempio compensando per conto dei clienti le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i voli; e continuando a offrire le tariffe con la flessibilità per i clienti di cambiare i piani prima della partenza senza tassa di cambio, per tutte le prenotazioni nuove ed esistenti. Sono giá in vendita i voli fino alla fine di maggio 2021, mentre i voli per l'estate 2021 continueranno ad essere messi in vendita nei prossimi mesi per offrire ai passeggeri più scelta per modificare i loro voli.