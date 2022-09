Rapinatore tramortisce papà. E il figlio annega nel fiume

In Austria, un bambino disabile di 6 anni è morto annegato in un fiume mentre suo padre, nel momento in cui il piccolo veniva trascinato dall'acqua, era a terra privo di sensi. L'episodio di cronaca è avvenuto domenica intorno alle 5:20 del mattino, nella località tirolese di Sankt Johann, nell'ovest del Paese, nelle vicinanze del fiume Kitzbüheler Ache. La polizia austriaca, per il momento, ipotizza che i fatti sarebbero andati nel modo seguente.

Mentre quel papà stava facendo fare un giro in passeggino al bambino lungo il fiume, allo scopo di placare una delle crisi di cui il piccolo soffriva, un rapinatore avrebbe aggredito e tramortito l'uomo. Il malvivente, a detta degli inquirenti, avrebbe colpito con una bottiglia il malcapitato alla nuca, provocandogli la perdita dei sensi, per poi rubargli cellulare e portafogli. Dopo l'aggressione, il minorenne sarebbe sceso da solo dal passeggino, finendo però in acqua dopo pochi passi. La versione degli investigatori non è però al momento confermata da alcun testimone dell'accaduto.

A lanciare l'allarme è stato un passante, che aveva visto l'uomo disteso a terra e il passeggino vuoto. Al risveglio, quel papà ha subito chiesto ai soccorritori dove fosse suo figlio, ma, circa un'ora dopo l'avvio delle indagini lungo le sponde del Kitzbüheler Ache, il corpo senza vita del bimbo è stato rinvenuto in acqua a quasi 600 metri di distanza dal luogo della presunta rapina.

L'uomo, di origine tedesca, è ricoverato in stato di choc in ospedale, dove verrà sottoposto a cure psicologiche per riprendersi dalla tragedia. La polizia ha però già ritrovato, nelle immediate vicinanze della scena del crimine, cellulare e portafogli del malcapitato. Gli agenti continuano tuttavia a ribadire che non ci sono ancora elementi sufficienti per stabilire se il bambino, prima di finire nel fiume, sia stato vittima di violenza e forse ucciso dal rapinatore ignoto.