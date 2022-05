Bimbo di 13 mesi cade dalla finestra: fermata la babysitter

A Soliera, in provincia di Modena, un bambino di appena tredici mesi è caduto da tre metri d'altezza dall'appartamento in cui abitava con la sua famiglia. Poche ore dopo la tragedia è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio la baby sitter di 32 anni che questa mattina si trovava in casa col bimbo.

Intorno alle 10:30 di questa mattina, un vicino, che camminava lungo la via, ha scorto a pochi metri di distanza il corpicino di un bambino che giaceva privo di sensi. Allertate immediatamente le forze dell'ordine sono arrivate insieme ai sanitari che con l'eliambulanza hanno portato d’urgenza la vittima all'ospedale Maggiore di Bologna. Al momento i medici hanno dichiarato che il piccolo è arrivato in gravi condizioni e che faranno il possibile per salvargli la vita.

Certo è che questo è il secondo caso in pochi giorni che vede come vittime piccole creature. Sempre a Modena, dal balcone al settimo piano di una palazzina di via Giardini, una bambina era precipitata nel vuoto mentre giocava. Era successo il 23 maggio e si era trattato di una distrazione fatale. La piccola però non ce l'ha fatta e qualche giorno fa la comunità ha celebrato il suo funerale.