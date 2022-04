Muore a 6 anni con una crisi respiratoria: "Era positivo al Covid"

Quando è arrivato al pronto soccorso pediatrico dell’Azienda ospedale università di Padova aveva già esalato l’ultimo respiro. Non c’è l’ha fatta il piccolo Francesco, un bambino di 6 anni, originario di Codevigo, nella provincia padovana, a superare la crisi respiratoria che ha costretto i genitori, questa mattina, a chiamare il 118. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Covid-19, a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. Le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni. Quando i medici dello staff sanitario sono giunti a casa di Francesco si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e, nonostante i tentativi di rianimare il bimbo, che era già privo di conoscenza, il decesso è sopravvenuto durante il trasporto in ospedale.

Adesso verrà effettuato un approfondito riscontro diagnostico per accertare le cause della morte, anche se sembra sia stato proprio il virus a provocare la fatale crisi respiratoria. Nella notte, intanto, è atterrato all’aeroporto di Genova un C-130J della quarantaseiesima Brigata Aerea di stanza a Pisa dell'Aeronautica Militare con a bordo un bambino di quattro anni, positivo al Covid-19 e in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia. Il piccolo era ricoverato nell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. L'immediato trasferimento all'ospedale pediatrico istituto Giannina Gaslini di Genova si è reso necessario per l'aggravamento delle sue condizioni cliniche.

La prefettura di Sassari ha richiesto il trasporto aereo d'urgenza cui è seguito l'ordine di decollo da parte della sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, attraverso il comando operazioni aerospaziali, a uno degli equipaggi dell'Aeronautica Militare sempre pronti al decollo per questo tipo d'interventi. Il trasporto è stato eseguito a bordo di un velivolo idoneo a imbarcare l'ambulanza all'interno della quale ha viaggiato il bambino, adeguatamente isolato a causa dell'infezione da Covid-19. Dopo lo sbarco a Genova, da dove è stato trasferito poi via terra all’ospedale Gaslini, il velivolo ha fatto ritorno alla base.